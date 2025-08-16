Así es la espectacular finca con chalet que se vende por una millonada junto a la autovía Madrid-Toledo

Idealista cuenta con un catálogo compuesto por infinidad de pisos y casas en venta. Sin embargo, existen otro tipo de propiedades que, por su elevado precio, están dirigidas a unos pocos privilegiados. Es el caso de la finca con chalet que se vende en Illescas por 2,5 millones de euros.

Ubicada a los pies de la A-42, se trata de un terreno de 230.000 metros cuadrados con una vivienda principal de 5.389 metros cuadrados con seis dormitorios, amplio salón comedor con chimenea, dos baños, dos aseos, cocina amueblada, bodega, garaje y zona exterior ajardinada con piscina.

Además, cuenta con otra vivienda que se utiliza como casa de los guardeses de la finca.

Finca en venta en Toledo. Foto: Idealista.

Agricultura y ganadería

La finca es un espacio único para desarrollar las actividades económicas de la agricultura y la ganadería. En el precio se incluyen boxes para 25 equinos, picadero cubierto, molino de pienso, silos metálicos, báscula, cobertizo, nave taller, construcción individual como oficina y tres naves ganaderas o de almacenaje.

Finca en venta en Toledo. Foto: Idealista.

Además, toda la finca tiene instalación de regadío, pozo para autoconsumo y un depósito de agua de 10.000 litros.