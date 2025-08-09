Venden un amplio bar - restaurante en el Polígono de Toledo: este es su precio

Bar - restaurante en venta en Toledo. Foto: Idealista.

Idealista cuenta con un amplísimo catálogo de pisos y casas en venta. Sin embargo, también cuenta con otro tipo de propiedades como negocios. Es el caso del bar-restaurante que se vende en Toledo por 240.000 euros.

Ubicado en el Paseo Federico García Lorca, en pleno barrio de Santa María de Benquerencia -conocido como el Polígono-, cuenta con una superficie de 100 metros cuadrados distribuidos en dos plantas.

El local se encuentra en buen estado y en funcionamiento, con dos estancias que ofrecen versatilidad. Cuenta además con dos baños, uno de ellos adaptado para personas con movilidad reducida.

Completamente equipado

Incluye la licencia de bar-restaurante, por lo que está preparado para comenzar con la actividad empresarial de inmediato. Está equipado con calefacción, almacén, puerta de seguridad y salida de humos.

"Una oportunidad única para aquellos que buscan establecerse rápidamente en el sector de la hostelería en una ubicación privilegiada", expresa el anunciante.