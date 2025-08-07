Así es 'Conect@ en Rural', el proyecto de Afammer para impulsar la transformación digital de las mujeres

La Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer) ha puesto en marcha el proyecto 'Conect@ en Rural', una nueva comunidad virtual orientada a promover la inclusión digital, el emprendimiento y el empoderamiento de las mujeres que viven en municipios rurales.

La iniciativa, según ha explicado este jueves la asociación en nota de prensa, va más allá de un simple grupo en redes sociales ya que se trata de una plataforma de apoyo, formación y contacto que busca reducir la brecha digital de género en zonas rurales.

A través de esta red, las usuarias pueden acceder a contenidos formativos, recursos para el empleo digital, herramientas tecnológicas adaptadas al medio rural y espacios de debate sobre innovación y tecnología.

'Conect@ en Rural' nace dentro del programa 'Conecta en Rural. Mujeres Digitales por la Igualdad', impulsado por Afammer con el respaldo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con el objetivo de fomentar una participación activa de las mujeres rurales en el entorno digital y su integración en profesiones vinculadas a las áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

En este sentido, la presidenta nacional de Afammer, Carmen Quintanilla, ha señalado que la red pretende ofrecer un espacio digital donde las mujeres rurales puedan compartir conocimientos, recursos y apoyo, al tiempo que ha precisado que "no se trata solo de usar tecnología, sino de construir comunidad y generar oportunidades".

Entre los beneficios que ofrece la plataforma destacan el acceso a formación en línea, orientación para el emprendimiento, intercambio de experiencias y generación de redes de contacto entre mujeres con intereses comunes.

Además, el grupo organiza debates semanales sobre tecnología, innovación rural y oportunidades laborales en el entorno digital.

El diseño de la comunidad prioriza un entorno participativo y seguro, donde cada mujer pueda interactuar de manera libre, resolver dudas, compartir sus ideas o encontrar apoyo en otras mujeres que enfrentan retos similares en sus territorios, así como funciona como escaparate para que las participantes den a conocer sus proyectos e iniciativas emprendedoras.