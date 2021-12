Meliá llega a Guadalajara con un reformado hotel de 159 habitaciones y un moderno diseño

El Hotel Guajadalajara & Conference Center Affiliated by Meliá ha venido acometiendo distintas renovaciones y reformas en los últimos años, con el fin de mantener el más alto nivel de producto y servicio que le caracteriza. De hecho, según un comunicado de CEOE Cepyme, es el "hotel bandera" de la ciudad de Guadalajara y altamente especializado en el segmento de negocio de grupos, reuniones, bodas y eventos sociales.

"Su variada propuesta gastronómica y la calidad del servicio hace conectar al cliente con la esencia de la ciudad y la región. Un hotel perfecto para todo tipo de eventos", pone de relieve el comunicado de la patronal guadalajareña.

Ya son más de 38 hoteles los que forman parte de la red Affiliated by Meliá. Hotel Guadalajara & Conference Center Affiliated by Meliá dispone de 159 habitaciones renovadas, de diseño contemporáneo, decoración alegre y pensadas para proporcionar el descanso y bienestar de los huéspedes; además de incluir ítems sostenibles como amenities con bajo impacto medioambiental, sin materiales de plástico de un solo uso, siempre alineado con el nuevo programa de seguridad sanitaria Stay Safe with Meliá.

Conferencia Center

El hotel cuenta con un Conference Center de más de 2.000 metros cuadrados en 17 salas totalmente equipadas con capacidad para albergar hasta 650 personas. En sus amplios espacios interiores y exteriores se pueden realizar congresos, convenciones, workshops, exposiciones, exposiciones, cursos de formación y actividades de team building entre otros.

La joya del centro de convenciones es su Salón Sigüenza de 650 metros cuadrados diáfanos con 5,4 metros de altura y acceso directo desde el exterior, es ideal para exposición de vehículos, maquinaria y presentaciones de producto. Además de ofrecer un parkin exterior de 250 plazas. Todo ello a tan sól pocos minutos del centro de la ciudad, en pleno corredor de Henares, y a 30 minutos del Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas y del recinto ferial Juan Carlos I (IFEMA).

El equipo humano del hotel cuenta con una experiencia de más de 20 años en la celebración de grandes acontecimientos como bodas y otros eventos sociales, convirtiendose en el establecimiento más emblemático de la ciudad. Ofrece de forma personalizada una gran variedad de menús, cocktails, aperitivos y menús de gala elaborados con productos de calidad, una original presentación y un servicio profesional.

En el Hotel Guadalajara & Conference Center es habitual empezar el día con energía, gracias a su gimnasio altamente equipado y a su Desayuno Buffet con vistas a un fantástico entorno natural. Además, se puede disfrutar de la gastronomía local más típica de La Alcarria en el restaurante El Infantado, y para terminar la jornada, relajarse en el Snack Bar donde se puede picar o tomar algo en un ambiente más informal.

Acerca de Meliá Hotels International

Fundada en 1956 en Palma de Mallorca (España), Meliá Hotels International cuenta con más de 380 hoteles abiertos o en proceso de apertura en más de 40 países bajo las marcas Gran Meliá Hotels & Resorts, Paradisus by Meliá, ME by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, INNSiDE by Meliá, Sol by Meliá y TRYP by Wyndham. La Compañía es líder mundial en el segmento de hoteles vacacionales y su experiencia en este ámbito le ha permitido consolidarse en el creciente mercado de hoteles urbanos inspirados en el ocio.

Su compromiso con el turismo responsable le ha hecho ser reconocida como la hotelera más sostenible de España y Europa en 2020 según el último Corporate Sustainability Assesment de SAM, así como la séptima compañía del mundo (y primera del sector turístico) en gestión sostenible, según el Wall Street Journal. Meliá Hotels International también forma parte del IBEX 35 y es la hotelera española con mejor reputación corporativa (Ranking Merco). Para más información, visite www.meliahotelsinternational.com

