El Colegio de Arquitectos creará oficinas de rehabilitación en las cinco provincias de Castilla-La Mancha

El Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha (COACM) tiene previsto crear Oficinas de Rehabilitación, a través de las que darán formación a sus colegiados y gestionarán bolsas de trabajo con especialistas en la materia, para facilitar a los propietarios de viviendas la gestión de las ayudas para rehabilitación, que esperan salgan a finales de este año o principios de 2022.

Así lo ha adelantado, en declaraciones a Efe, la decana del Colegio de Arquitectos de Castilla–La Mancha, Elena Guijarro, el marco del Día Mundial de la Arquitectura, que se celebra este lunes, 4 de octubre, bajo el lema "Ahora, lo hacemos posible".

Estas oficinas de rehabilitación operarán en las sedes que el Colegio tiene en las cinco provincias de Castilla-La Mancha y a través de las mismas se facilitará que sean los arquitectos quienes se encarguen de la gestión de las ayudas para rehabilitación de las viviendas con la Administración.

"Creemos que esto es importante, porque muchas veces son esos trámites de las ayudas lo que hace que los propietarios no se animen a solicitarlas", ha señalado Guijarro, que ha avanzado que también trabajan para firmar convenios con organizaciones como las de los Administradores de Fincas, pues ha opinado que tienen que "trabajar de la mano".

Animar a la reforma

Guijarro ha explicado que hay arquitectos de la región que ya hacen estas gestiones a título individual, "para que las comunidades de vecinos se animen a hacer la reforma", pero que será la primera vez que se haga bajo el impulso del Colegio.

Ha defendido la necesidad de avanzar en la rehabilitación de viviendas porque "más del 75% de los edificios residenciales no son accesibles y gran parte del parque inmobiliario se construyó antes de que estuvieran en vigor las primeras directivas sobre eficiencia energética".

Guijarro ha resaltado que "la rehabilitación debe ser integral, no centrarse únicamente en la eficiencia energética, que también es muy importante, pero no tiene sentido bajar la factura energética de una vivienda y no dotar, por ejemplo, de ascensor a la vivienda para que las personas con problemas de movilidad puedan salir de casa".

"Hay que abarcar todos los aspectos de la rehabilitación", ha insistido la decana de los arquitectos, que ha destacado que trabajarán para aprovechar la "oportunidad" que supondrán las ayudas del Plan de Rehabilitación y Renovación de Vivienda, Next Generation, procedente de fondos europeos.

Buscan, ha detallado, "contribuir a que todas las personas tengan acceso a una vivienda digna" e impulsar el trabajo en un sector como el suyo que sigue "sin recuperarse del todo de la crisis del ladrillo de hace unos años".

