Florette abre este lunes las negociaciones para cerrar en Cuenca y aboga por recolocaciones

Vegetales de La Mancha cree firmemente que durante el proceso de conversaciones con el Comité de Empresa sobre el cese de actividad de la planta de Iniesta (Cuenca) debe primar el diálogo y la negociación. La empresa entiende que es la única vía para solucionar la situación de manera que el impacto del cese de actividad en la zona sea el menor posible.

En nota de prensa, indica que el pasado viernes 24 de septiembre Vegetales de La Mancha comunicó el inicio del periodo de consultas y se constituyó la mesa de diálogo con los representantes de los trabajadores. En dicha mesa, a partir de este lunes, se negociarán las medidas sociales para los empleados y empleadas de la planta.

La plantilla de Iniesta cuenta con 172 trabajadores (incluyendo excedencias) con un porcentaje similar entre hombres (57%) y mujeres (43%). En total, un 97% de los empleados son menores de 50 años.

Motivos del cese

Vegetales de La Mancha afirma que siempre ha tenido como objetivo buscar todas las alternativas posibles para su centro de producción de Iniesta, en el que opera en régimen alquiler, antes de tomar la decisión de cese de actividad por motivos técnicos, organizativos y de producción.

Se han realizado estudios de viabilidad y eficiencia industrial con el objetivo de mantener la planta abierta. Dichos estudios comprenden la realización de cambios estructurales en la planta, como la inversión en un selector óptico y un nuevo túnel de lavado-secado y la renovación de las instalaciones de frío.

Todas estas adecuaciones, señala, no pueden realizarse en una planta obsoleta ya que son actuaciones de gran envergadura, no ejecutables a corto plazo y de elevado coste económico que son imposibles de acometer en una planta que no es propiedad de la empresa.

También se ha contemplado la creación de un nuevo centro de producción teniendo en cuenta las ayudas ofrecidas por parte de la administración, a las que Vegetales de La Mancha, que pertenece al grupo mercantil Vega Mayor, tiene un acceso limitado.

"Dichas ayudas resultan insuficientes para la puesta en marcha del nuevo centro y tampoco solventan los problemas de ineficiencia, organizativos y productivos", afirma.

Recolocaciones

Durante el periodo de consultas, Vegetales de La Mancha hará todo lo posible para llegar a soluciones negociadas que lleven a minimizar el impacto de este cese de actividad, tanto para sus empleados y empleadas como para Iniesta.

Su objetivo es la recolocación del mayor número de empleados en la otra planta de la empresa o en alguna empresa del grupo o en empresas de la zona. Para ello, ha buscado el asesoramiento y acompañamiento de expertos en esta materia y cuenta con LHH, empresa líder en el sector, que también presta apoyo emocional a los empleados que lo requieran.

Con este objetivo en mente, se ha puesto en marcha el punto de atención al empleado donde, de forma presencial o por teléfono, tanto Vegetales de La Mancha como expertos de LHH están trabajando en la identificación de los perfiles de forma individualizada. En este punto de atención se ofrece a los trabajadores apoyo y asesoramiento para facilitar su pronta reincorporación al mercado laboral.

Durante la pasada semana se han atendido individualmente en el punto de atención a 25 empleados y empleadas. Esta semana ya han concertado citas 16 trabajadores de la planta. También se han desarrollado sesiones grupales sobre mercado de trabajo en las que han participado 19 empleados esta semana y hay 14 reservas de plaza para las sesiones de la semana próxima.

Preferencias

A los empleados de Vegetales de La Mancha se les pregunta sobre sus preferencias de recolocación. Si prefieren una recolocación en la otra planta de la empresa o previa extinción en otras plantas del grupo o en empresas externas cercanas (empresas que demandan perfiles a los que podrían acceder por su experiencia y especialización). Con esta información, y una vez llegado al acuerdo, se pondrá en marcha el plan individualizado de recolocación de cada uno de ellos.

En el caso de decantarse por plantas internas, se les pregunta en cuál de los centros de producción preferiría recolocarse. En caso de decantarse por una recolocación externa, se analizan entonces las preferencias y el perfil profesional del empleado para ver en cuál de las más de 100 empresas identificadas -de las que más de un 70% son del sector agroalimentario-, pueda tener cabida.

La empresa cree firmemente que con el diálogo y la negociación con los representantes de los trabajadores se llegará a acuerdos que minimicen el impacto del cese de actividad tanto para los trabajadores como para Iniesta.

Vegetales de La Mancha está convencida del valor del equipo humano de la planta de Iniesta y de que, junto con sus empleados y empleadas, será capaz de encontrar una solución individualizada para cada uno de ellos.

