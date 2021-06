El toledano Feliciano López logra la victoria 500 de su carrera

El toledano Feliciano López admitió este martes, tras conquistar la victoria número 500 de su carrera ante el ruso Karen Khachanov en el Mallorca ATP en hierba natural, que no esperaba estar a este nivel en el ATP Tour a punto de cumplir 40 años.



“No esperaba estar a este nivel en el ATP Tour con 40 años que cumpliré en septiembre. Más que las 500 victorias me quedo con la posibilidad de poder seguir jugando este tipo de torneos y siendo competitivo. Los últimos años han sido muy bonitos para mí, ha sido inesperado poder jugar hasta esta edad, poder seguir ganando partidos en el circuito y sobre todo estar disfrutando ese momento más allá de que ganar 500 partidos no hay tantos jugadores que lo hayan conseguido”, explicó. el toledano.



López confesó que prioriza “seguir disfrutando de torneos como Mallorca, que se jugó en mi país, Wimbledon, US Open, el verano americano; para mí me hace feliz hoy, quizás más que ganar los 500”, precisó.



López se impuso a Karen Khachanov en tres sets (4-6, 6-2 y 6-4) para acceder a los cuartos de final del primer torneo ATP que se disputa sobre hierba en España.



Ha llegado al medio millar de triunfos veinte años después de su primera alegría que consiguió en 2001 participando en el ATP de Viña del Mar en Chile.



Allí el actual Nº90 del tenis mundial tenía entonces 19 años y venció en primera ronda al jugador local Adrián García por un doble 6-3.



López se convierte en el séptimo tenista español de la historia que alcanza las quinientas victorias. Lidera la clasificación Rafa Nadal (1.027) por delante de David Ferrer (734), Manuel Orantes (722), Carlos Moyá (575), Fernando Verdasco (544) y Tommy Robredo (533).