Imagen de la última edición de la Iniesta Academy. E.E. CLM

La Iniesta Cup Solis volverá a congregar a las mejores canteras de fútbol en Albacete los días 6, 7 y 8 de diciembre

La Iniesta Cup Soliss, el torneo que reúne a varias de las mejores canteras del fútbol, volverá a celebrarse los días 6, 7 y 8 de diciembre en Albacete.

El encargado de confirmar la noticia ha sido su alma mater, el exfutbolista Andrés Iniesta, quien en un vídeo emitido en las redes sociales ha prometido que esta competición volverá a regalar "jornadas inolvidables".

El de Fuentealbilla ha reconocido que "hay lugares que te marcan para siempre" y "torneos que, más que un torneo, son una casa a la que siempre quieres volver".

Por eso, ha admitido que para él Albacete representa precisamente eso, "mis raíces, mi gente, el sitio donde empezó todo" y "cada diciembre, la Iniesta Cup Soliss nos devuelve a ese lugar con la misma ilusión de la primera vez".

De cara a esta edición, Iniesta ha prometido "grandes novedades".

Por último, el futbolista no ha querido olvidarse de Soliss -patrocinador oficial-, Ayuntamiento, autoridades y sponsors que "siguen apoyando este proyecto tan especial para mí y para muchísima gente".

"Espero que lo disfrutéis y sea inolvidable", ha sentenciado.