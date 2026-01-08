Indignación de los peñistas del Albacete por el precio de las entradas del partido contra el Real Madrid: "Es un atropello"

Tras publicar el Albacete Balompié los precios para el partido de octavos de final de Copa del Rey frente al Real Madrid, la Federación de Peñas del club castellanomanchego, Squadra 1940 y Abp Fans 1940 han emitido un comunicado para mostrar su "profunda indignación" por el coste de las entradas.

En el documento, aseguran que es una "auténtica falta de respeto" al aficionado fijar un suplemento de 50 euros a los abonados. "Recordamos a la directiva que no estaríamos donde estamos si unos centenares de valientes albacetistas hubiéramos dejado solos a los jugadores en aquella fría noche de Leganés en día laborable", expresan.

Aunque entienden que la visita del Real Madrid supone "una oportunidad económica importante", creen que "no es motivo para perjudicar de esta forma a los seguidores".

Asimismo, se han referido a otros clubes como el Racing de Santander que en su partido contra el FC Barcelona "ha premiado a sus abonados con precios mucho más asequibles".

"Tenemos la sensación de que se está explotando la fidelidad del abonado en pro del negocio. Enero es un mes complicado para las economías domésticas y existen hogares con hasta cuatro o cinco abonados, suponiendo un desembolso tan importante como injusto", lamentan.

Por otro lado, también cargan contra la igualdad de precio de las entradas de abonados de zonas expuestas a las inclemencias climatológicas y de zonas cubiertas. "Los precios deben ser proporcionales a los de los abonos pagados a principio de temporada. Es una exageración hacer pagar a algunos aficionados casi un tercio del precio del abono de toda la temporada por un solo partido", critican.

Negociar

Por todo ello, tienden la mano al club para negociar esta cuestión y piden "que rectifique este atropello hacia los albacetistas".

"Rogamos que reconsideren la decisión y rebajen los precios para todos los abonados, sea cual sea su ubicación en el campo, compensando esa rebaja con un aumento para los no abonados", sentencian.