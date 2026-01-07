El Albacete pondrá este jueves a la venta las entradas para el partido contra el Real Madrid: estos son los precios

El sorteo celebrado este miércoles en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) ha emparejado al Albacete Balompié con el Real Madrid para los octavos de final de la Copa del Rey. Una eliminatoria histórica a partido único que tendrá lugar en el Carlos Belmonte entre el 13 y el 15 de enero.

El equipo castellanomanchego no ha tardado en anunciar los precios de las entradas, que se podrán adquirir desde este mismo jueves a las 10 horas, tanto en las taquillas del estadio como online.

En cuanto a los precios, los abonados tendrán que pagar un suplemento de 50 euros, que será de 20 euros si el abono es infantil.

Este jueves a las 10h arranca la venta, tanto en taquillas del estadio Carlos Belmonte como 📲💻



Todo lo que necesitar saber sobre las 🎟️ del duelo copero 👇🏻 — Albacete Balompié 🤍 (@AlbaceteBPSAD) January 7, 2026

En cuanto a los no abonados, en la zona 'Goles' la entrada costará 90 euros, mientras que en la zona 'Marcador' costará 120 y en 'Tribuna' 150. En cuanto a las entradas para 'Preferencia', el precio será de 200 euros y en 'Preferencia Alta' será de 250.

Experiencias

Por otro lado, el club ofrecerá varias experiencias. 'Scort Kids', en el que los niños acompañan a los jugadores en el terreno de juego, tendrá un precio de 34,95 euros.

También estará disponible 'La Previa', por un precio de 160 euros, un paquete por el que un jugador del equipo local saluda y se hace algunas fotos con el seguidor.

Por último, con un precio de 325 euros, estará disponible el 'Espacio 1939', una experiencia que incluye entrada para el palco VIP, catering y acceso a zonas especiales.

Primer duelo copero

El de la próxima semana se trata del primer duelo copero entre el "Queso Mecánico" y el equipo madrileño. Sin embargo, no es la primera vez que el Balompié y el Real Madrid se ven las caras en partido oficial.

Desde que el conjunto albaceteño ascendiera a Primera División en la temporada 1990-91, ambos se han medido hasta en 14 ocasiones, todas ellas en Liga. El balance es claramente favorable para el Real Madrid, con 11 victorias y tres empates.