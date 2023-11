1-2: Al Talavera se le escapa entre los dedos la Copa Federación

No ha podido ser. El CF Talavera se ha quedado a las puertas de convertirse en campeón de la Copa Federación después de caer por 1-2 en la final ante el Badalona. Pese a ser el dominador durante gran parte del partido, los cerámicos no supieron derribar el muro de un efectivo rival en la primera parte que se marchó al descanso con una ventaja de dos goles. Pese a que el gol de Dago al comienzo de la segunda mitad invitaba al optimismo, la remontada no llegó y la copa se marchó para Badalona.

Desde el comienzo se atisbaba el guion de lo que iba a ser el partido. Un Talavera dominador que llevaba el control del partido frente a un Badalona muy ordenado que fiaba sus opciones a la contra. Precisamente fue así como llegó el 1-0 en el minuto 6 obra de Jaume Pascual.

Con ventaja en el marcador, el equipo catalán se mostraba muy cómodo dando el protagonismo a su rival. Es más, los talaveranosno fueron incapaces de inquietar la portería defendida por José Ortega durante los primeros 45 minutos.

🔐 ¡Cerramos la #CopaFederación 2023 con el 𝗥𝗘𝗦𝗨𝗠𝗘𝗡 de la gran 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹!



1-2 | @CFTalavera - @CFBadalonaFutur



⚽ 0-1 | Jaume Pascual (6')

⚽ 0-2 | 'Peque' Polo (43')

⚽ 1-2 | Dago (47')



📍 Municipal El Prado



🙌🏻 ¡Ha sido una grandísima edición! pic.twitter.com/BIlDbsYRHP — RFEF (@rfef) November 23, 2023

Sí que lo hicieron los visitantes en dos ocasiones muy claras, primero con un balón al palo y después con el 0-2 de Polo en una rápida transición justo antes de que el partido se marchase al descanso.

En la segunda mitad, la esperanza comenzaba a llegar a los más de 2.300 espectadores que acudieron al municipal El Prado. El recién ingresado Dago aprovechaba un corner para recortar distancias de cabeza a la salida de un corner (1-2).

Este gol dio oxígeno al equipo de Pedro Díaz que durante toda la segunda mitad rozó confiaba en el empate con constantes aproximaciones al área rival. Sin embargo, los minutos se fueron pasando, el Talavera no encontraba la llave del cerrojo de un Badalona que jugó sus cartas embarrando el choque todo lo que pudo y la Copa Federación se marchó a tierras catalanas.

