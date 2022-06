Así afronta el Albacete su vuelta a Segunda: presupuesto bajo, ocho o diez fichajes...

El director deportivo del Albacete, Alfonso Serrano, ha adelantado este miércoles que el presupuesto que manejará el club para el primer equipo en su vuelta a Segunda división será "bastante bajo", principalmente porque se trata de un recién ascendido.

Con esta declaración de intenciones, ha tratado de transmitir la “dificultad” que tendrán para confeccionar la plantilla y se ha mostrado consciente de que el Albacete no podrá "optar a primeras opciones, sino esperar a lo que fichen otros e ir viendo qué oportunidades presenta el mercado para conjuntar un buen grupo", ha indicado en una rueda de prensa.

También ha informado sobre los planes del nuevo técnico, Rubén Albés, del que ha dicho que no les ha pedido ningún futbolista concreto, aunque sí “ha solicitado un perfil de cada jugador, como un central de determinadas características, un centrocampista, delantero”, ha relatado.

Aunque no ha precisado quiénes serán, ha indicado que de aquí al comienzo de la pretemporada y en la misma etapa estival se darán bajas “porque habrá jugadores que no quieran tener un rol distinto, porque el entrenador no lo quiera o porque ellos tengan otras opciones mejores”, ha explicado.

Por tanto, ha calculado que el Albacete hará "entre ocho y diez fichajes, aunque siempre buscando un equilibrio económico" para no condicionar el presupuesto de un club que ha regresado a la categoría de plata del fútbol español.

Para Serrano, el puesto principal en un club es el entrenador y a partir de ahí “se construye un equipo en el que podría haber un goleador importante, centrales, porteros o centrocampistas que destaquen”, según ha opinado.

No ha descartado “ir al mercado internacional”, pero ha mantenido la idea de que “la mayoría de los jugadores sean nacionales porque son los que mejor se van a adaptar a las exigencias de la competición”, ha declarado.

Por último, ha destacado que el club blanco no ha recibido ofertas por jugadores jóvenes que sobresalieron la pasada campaña, como el lateral Julio Alonso o el central francés Flavian Boyomo, aunque sí han recibido una por Dani González.

El delantero, que debutó la pasada campaña en el primer equipo y logró cuatro goles en 19 partidos (925 minutos) en liga y uno en Copa del Rey, tiene una oferta que el club ha calificado de “insuficiente para un jugador que tiene una gran proyección" y en el que el Albacete "confía mucho", por lo que la han rechazado.

Sigue los temas que te interesan