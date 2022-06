El toledano Iker Recio no seguirá en el Rayo Vallecano

El central toledano Iker Recio, que las dos últimas temporadas jugó en el Rayo, se despidió este viernes del conjunto vallecano, del que se marcha "agradecido por haber defendido la franja y por lo que significa llevar esta camiseta con su escudo, colores y grandes valores".

Recio, de 21 años, llegó al Rayo en julio de 2020 procedente del Juvenil del Atlético de Madrid B como apuesta de futuro del club vallecano.

Con Andoni Iraola fue un habitual de los entrenamientos del primer equipo desde el principio y, de hecho, en la primera temporada, la 2020/2021, entró en catorce convocatorias y disputó dos partidos de Copa del Rey ante el Teruel y Elche. El último año, en Primera, también entró en ocho convocatorias de Liga y jugó los partidos de Copa del Rey frente a Bergantiños y Guijuelo.

"Tras estos dos increíbles años, con sus más y sus menos, me toca despedirme de un club histórico como el Rayo. Estoy orgulloso de lo que he conseguido aquí y cada momento ha sido muy especial para mi. Me siento muy agradecido por haber defendido la franja y por lo que significa llevar esta camiseta con su escudo, colores y grandes valores. Me llevo grandes amigos de este club. Ha sido un placer enorme formar parte de este grupo", dijo Recio en sus redes sociales.

Sigue los temas que te interesan