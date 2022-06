Jony y Mario del Campo, primeros fichajes confirmados en el nuevo CD Toledo

El CD Toledo ha confirmado sus dos primeros fichajes de cara a la próxima temporada en la que intentará reconquistar el terreno perdido y acceder a Segunda RFEF. Se trata de dos jugadores perfectos conocedores de la categoría y que cuentan con el aval del entrenador Aitor Gómez.

Al igual que el técnico, desde Marchamalo llega el portero Jonathan Abuín 'Jony.' El madrileño, que tiene 24 años, fue pieza fundamental en el ascenso del equipo gallardo hace dos temporadas encajando 16 goles en 25 partidos. Criado en las categorías inferiores del CD Leganes, Jony también ha pasado por las filas del CD Los Yébenes San Bruno, CD Fortuna y AD Hogar Alcarreño.

Mientras para cubrir el lateral izquierdo, el elegido es Mario del Campo. Este futbolista toledano de 23 años regresa al club donde se formó hasta que en juveniles dio el salto al Real Madrid. Una vez culminada su etapa juvenil, pasó a formar parte del Unión Adarve en Segunda División B y del filial del Leganés, donde la pasada temporada debutó en Segunda RFEF.

Su último equipo ha sido el CD Guadalajara, donde llegó con la liga comenzada logrando el campeonato de liga y el ascenso de categoría.

Donde todavía no hay nada oficial es en el apartado de renovaciones. No obstante, tres de los pesos pesados del equipo han anunciado que no seguirán la próxima temporada vistiendo de verde. Se trata de Jokin Esparza, Rubén Moreno y Adrián Jiménez.

Sigue los temas que te interesan