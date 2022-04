Vavá Guerreiro mantiene el cetro de máximo goleador en la penúltima jornada en Tercera

15 goles: Vavá Guerreiro (Tarancón)

14 goles: Fran Santano (Guadalajara) y Gabri Salazar (Conquense)

13 goles: Megías (Quintanar del Rey), Fer Harta (Illescas), Paco Tomás (Almansa) y Titi Maiga (Azuqueca)

12 goles: Javi Heranz (Huracán de Balazote), Maikel Villajos (Torrijos), Antonio Fernández (Tarancón) y Mazzocchi (Villacañas)

11 goles: Edmilson (Manchego)

10 goles: Fran Oller (Conquense), Iván Moreno (Guadalajara), Vera (Villarrubia) y Capelo (Villarrubia)

9 goles: Bayo (Villarrobledo)

8 goles: Molina (Illescas), Josemi Santos (Villarrobledo), Saballs (Azuqueca), Canty (Villarrobledo) Ayoub (Torrijos). Cheki (Guadalajara) y Dani Peinado (Hogar Alcarreño)

7 goles: Cifu (Quintanar del Rey) y Machuca (Illescas)

6 goles: Jorge García (Villarrobledo), Cristian Ripoll (Almansa), Daniel González (At. Albacete), Javier Verdú (At. Albacete), Carlos Jiménez (At. Albacete) y Aitor Rubio (Villacañas)

