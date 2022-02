Tablas en el Torrijos-Huracán de Balazote y victoria del Conquense frente al Miguelturreño

Torrijos 1-1 Huracán de Balazote

El Multimarcas Torrijos ha vuelto a posiciones de play-off de ascenso tras salir momentáneamente tras la victoria del Villarrubia de este sábado. El equipo torrijeño, que hizo tablas con el Huracán Balazote se coloca quinto empatado a puntos con los villarrubieros, que están fuera de la zona de privilegio.

El equipo de Esteban Becker no pudo más que sumar un punto en el San Francisco ante un Huracán Balazote que dejó una sensación muy positiva. De hecho, fueron los albaceteños los que se adelantaron en la primera parte gracias a un tanto de Javi Heranz. Así acabó una primera parte en la que el control fue torrijeño pero las ocasiones de más peligro del Huracán.

En la segunda parte, el Torrijos continuó buscando el empate y el premio a la insistencia llegó en el 70' con un gran disparo de Ayoub ante el que poco pudo hacer Luisma Tovar.

UB Conquense 2-1 Miguelturreño

En el otro partido que completaba la jornada en la tarde de este domingo, el Conquense logró la victoria ante el Miguelturreño y sigue en la pomada por engarcharse a las posiciones de play-off.

No obstante, el Miguelturreño no le puso fácil las cosas. De hecho, si no llega a ser por Isi Jareño los visitantes se habrían adelantado en el marcador en el primer tramo. El portero balompédico tendría que retirarse poco después por lesión dejó su lugar a Leyva.

El marcador no se inauguró hasta las postrinerías de la primera parte, concretamente en la última jugada de la primera mitad que culminó con un buen cabezazo a gol de Fran Oller. A vuelta de vestuarios, el mismo protagonista volvía a batir a Ruiz Caba en un uno contra uno.

Los churriegos no tiraron la toalla y lograban meterse de nuevo en el partido con un gol de Banta que al final solo sirvió para maquillar el resultado.

