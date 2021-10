El CF Talavera quiere vivir otro viernes feliz ante los suyos en El Prado

En la segunda jornada de liga, el CF Talavera se estrenaba ante su público ganando por 2-0 al Sanse en la que hasta el momento ha sido la única victoria en el municipal El Prado. Con esos buenos recuerdos, vuelven los blanquiazules a afrontar un partido en viernes (19:00 horas), el que abre el puente de Todos los Santos, y donde buscarán una victoria que les permita poner tierra de por medio de la zona peligrosa.

Más allá de ver un hándicap el tener que afrontar el partido en un día poco común, el entrenador Víctor Cea hacía una lectura positiva de esta circunstancia. Aún reconociendo que "entrenas menos," sostenía que "si algún día queremos llegar al fútbol profesional esto será habitual" y es una señal de que "estamos cada vez más cerca" de ese objetivo.

Enfrente tendrán al Valladolid Promesas, un filial que no ha arrancado bien, que llega a El Prado penúltimo con seis puntos (tres menos que los locales) pero del que Cea no fía. "Si te das cuenta, en lo que llevamos de liga no ha habido nadie que haya ganado con facilidad, esté arriba o esté abajo," apuntaba. A ello añadía que "dudo mucho que este Valladolid termine la temporada abajo porque tiene un equipo con chicos muy buenos, muchos internacionales con sus selecciones y que tienen dinámica de entrenamiento con el primer equipo, uno de los 'gordos' de Segunda."

Respecto a las claves para sacar algo positivo, tiene muy claro que la regularidad es la clave. "Los filiales suelen ser equipos que en un mismo partido fluctúen mucho, pero nosotros lo que tenemos que buscar es todo lo contrario; que nuestro peor momento no esté muy alegado del mejor," agregaba.

De cara a este partido, Cea tiene la única baja de Jordi Martín por lesión y recuperará a Vicente después de que la pasada jornada cumpliera un partido de sanción. Por lo demás, David Añón arrastra molestias durante toda la semana y es duda.

