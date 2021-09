Johannesson, lateral del Albacete: "Nos motiva muchísimo jugar de nuevo junto al público"

El lateral albacetista compareció ante los medios para repasar la actualidad del equipo. Habló sobre el partido en Baleares y cómo afronta el grupo el nuevo reto. “Después del partido te sientes bastante mal, sobre todo por lo abultado del resultado. Pero la semana de entrenamientos está siendo buena, queremos resarcirnos en el próximo partido”.

Y no dudó en ser crítico y ambicioso. “Cuando te meten cuatro goles, los focos están en la defensa. Esto es un equipo. No falla ni acierta uno, sino todos. No estuvimos bien en defensa y se reflejó en el resultado. Estamos trabajando conceptos defensivos para mejorar cosas y sacar el resultado”.

“Contra el Castellón la sensación fue bastante buena, con victoria y ante un gran rival. Íbamos con confianza a Baleares, trabajando bien, pero esto es fútbol. Salió un mal partido. Toca corregir errores e ir hacia arriba”, añadió.

Nivel muy alto

Diego sabe que esta es una competición de nivel con muchos rivales fuertes ante los que el Alba ha de sacar su mejor registro. “Tengo experiencia en Segunda y el nivel es bastante similar. Hay un nivel muy alto, con muy buenos jugadores”.

“Es un inicio de competición contra equipos muy fuertes que se reforzaron bien, pero nosotros también lo hicimos, somos un gran equipo. Trabajando como lo estamos haciendo y asimilando los conceptos que nos transmite el entrenador, va a dar sus frutos. Hay que tener calma. Ni en la primera jornada éramos los mejores ni ahora los peores. Hay que sacar resultados a base de trabajo diario”, enfatizó.

Y jugar en el Belmonte es una herramienta que sin duda ayudará al equipo. “Nos motiva muchísimo jugar junto a nuestro público. La feria no es motivo extra porque el mero hecho de jugar con ellos es una gran motivación”.

Sigue los temas que te interesan