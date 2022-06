6-4 | El Viña Albali Valdepeñas gana al Córdoba y tendrá factor cancha

El Viña Albali Valdepeñas ha remontado contra el Córdoba Patrimonio de la Humanidad (6-4), para sumar tres nuevos puntos y terminar cuartos, con lo que se enfrentarán al Jimbee Cartagena en la eliminatoria del play-off por el título. El Córdoba se lo mereció en la primera parte, ya que domino mucho más que lo locales que estuvieron muy fallones. Por el contrario la gran remontada para el Viña Albali Valdepeñas llego en la segunda mitad, superando el 0-3 de los primeros 20 minutos.



El primero en golpear fue el Córdoba, con un disparo en el minuto 1 por parte de Ismael que se coloco casi sin ángulo en la meta de Edu Sousa, adelantando al conjunto califal, que tuvo ocasiones para haber ampliado esta ventaja. Quien más se lo estaba mereciendo, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, anoto de nuevo en el minuto 18, tras perder Edu el balón en una salida hacia la portería cordobesa de lo que se aprovechó de nuevo Ismael para hacer el 0-2, así como Jesulito, en el minuto 20 ponía el 0-3 con tiro por la escuadra.



En la reanudación, el Viña Albali Valdepeñas dio la vuelta al marcador con una sensacional segunda parte. Esta metamorfosis la empezó Ivi ante una salida errónea del meta cordobés Víctor, con pérdida de balón, que sirvió para que Rafael Rato hiciera el gol que le dio en bandeja al sevillano para colocar el 1-3 en el minuto 30. De inmediato David Ramos puso a los suyos a jugar de cinco con Ribeiro de portero jugador, con lo que Rafael Rato, en el minuto 33 puso el 2-3 en el luminoso. En el minuto 35, Ismael hacía falta a Sergio González que suponía la sexta del equipo de los Califas, con doble penalti que el propio Sergio lanzaba y desvíaba el meta Víctor, que no pudo hacerlo con un disparo de Geraghty, que suponía el empate a tres en el minuto 35. Otra falta del Córdoba, sobre Ribeiro suponía un nuevo doble penalti, que esta vez sí anoto Lazarevic en el minuto 36, para poner el 4-3 a favor del Viña Albali Valdepeñas. De inmediato Josan González puso a jugar a los suyos de cinco con Ismael de portero jugador, con lo que Pablo del Moral hizo el empate a cuatro en el minuto 39. Con el partido loco, el Viña Albali Valdepeñas hacía el 5-4, también en el minuto 39, con un tiro de Sergio González, así como el 6-4 que anotaba Rafael Rato en el mismo minuto para quedarse con los tres puntos y ser cuartos, para jugar contra el Jimbee Cartagena la eliminatoria del play-off por el título, primero el miércoles en Cartagena y luego el sábado en Valdepeñas.

Ficha técnica:

6 - Viña Albali Valdepeñas FS: Edu (P), Geraghty, Lemine, Batería y Sergio González. También jugaron, Oscar de la Faya (PS), Ivi, Rafael Rato, Luis Salido, Adrian Vivar, Lazarevic y Gabriel Ribeiro.

4 – Córdoba Patrimonio de la Humanidad: Víctor (P), Jesulito, Viana, Zequi e Ismael. Después salieron, Christian (PS), Saura, Miguelín, Pablo del Moral, Alex Bernal, Nano y Perín.

Goles: 0-1. Min 1, Ismael. 0-2. Min 18, Ismael. 0-3. Min 20, Jesulito. 1-3. Min 30, Ivi. 2-3 Min 33, Rafael Rato. 3-3, Min 35, Geraghty. 4-3, Min 36, Lazarevic. 4-4, Min 39, Pablo del Moral. 5-4, Min 39, Sergio González. 6-4, Min 39, Rafael Rato.

Árbitros: Los extremeños Sergio Salomé Vizuete y Javier Cidoncha Cortés. Amonestaron a los locales Sergio González y al entrenador David Ramos, y a los visitantes Ismael, Víctor, Miguelín, Pablo del Moral, Viana, Jesulito y Christian.

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima jornada de liga de Primera División, disputado en el Virgen de la Cabeza de Valdepeñas, lleno unos 2.000 aficionados.

