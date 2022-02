3-5 | El Viña Albali Valdepeñas no falla y continúa al acecho del líder

El Viña Albali Valdepeñas sumó su segunda victoria consecutiva en la pista del Fútbol Emotion Zaragoza en un vibrante encuentro que terminó con un marcador de 3-5. Esta nueva victoria vinatera le mantiene al acecho del líder, cuya distancia ahora es de 4 puntos.

A los diez segundos del inicio del partido, Fútbol Emotion Zaragoza dejó claras sus intenciones y lanzó el primer aviso a los manchegos con un peligro disparo Jamur que obligó a la estirada de Edu para evitar el primer gol. Los valdepeñeros no tardaron en contestar y, en el minuto 3, Humberto adelantó a los de David Ramos después de anotar dentro del área al primer toque. Dos minutos más tarde, Viña Albali Valdepeñas cometió un error en la salida de balón, Jamur recuperó y cedió el balón al punto de penalti donde Lolo marcó en propia puerta el empate. El cuadro blanquiazul se encontraba muy cómodo en la pista y llegó a generar otra gran ocasión de gol, pero Edu salvó a su equipo. En un saque de banda, los locales no fueron contundentes en defensa y Matheus, que controló el esférico en el balcón del área, se dio la media vuelta y fusiló la portería de Iván Bernad para hacer el 1-2.

Superado el ecuador del primer tiempo, Sergio González recibió un pase filtrado al espacio y con la zurda envió un tiro cruzado para transformar el tercer gol visitante. En el minuto 12, los de Jorge Palos dispusieron de dos ocasiones claras de gol en las botas de Juanqui, siendo en la primera Edu el que salvó el tanto y, en la segunda, Rafael Rato sacó el balón en la línea de gol. En el minuto 15, los locales encontraron la recompensa al asedio en ataque y Retamar convirtió el 2-3 con un disparo raso desde la frontal del área. En el minuto 17, Batería cedió la bola a Sergio González que, con un trallazo, logró marcar el 2-4. En el último minuto del primer tiempo, Adri Ortego ejecutó un saque de esquina en el que Jamur enganchó de volea el cuero para firmar un golazo. A falta de un segundo para la conclusión, los maños pudieron igualar el choque de penalti, pero Edu le adivinó la intención a Jamur y despejó la pelota.

En el segundo tiempo, los maños iniciaron con buenas elaboraciones en ataque para ir en busca del empate. Sin embargo, en el minuto 22, Sergio González estuvo cerca de anotar pero la madera evitó el tanto valdepeñero. Conforme avanzó el cronómetro, Fútbol Emotion Zaragoza fue mermando físicamente en el juego y, en el minuto 33, Rafael Rato recuperó el balón, dejó el cuero en las botas de Sergio González y éste devolvió el balón al brasileño para que en el mano a mano ante Iván Bernad anotase el 3-5. Jorge Palos introdujo en la recta final el juego de cinco para reducir la desventaja pero el resultado no volvió a modificarse.

Segunda victoria consecutiva del Viña Albali que le mantiene en la lucha.

