0-2 | El Viña Albali Valdepeñas se carga al Levante para seguir enganchado a la cabeza

El Viña Albali Valdepeñas se hizo con los tres puntos ante el Levante UD en el Municipal de Paterna después de vencer con los goles de Sergio González y Rafa Usín, en propia puerta (0-2). Los de David Ramos se quedan en la tercera posición con 31 puntos, mientras que los levantinistas son décimos con 18 puntos.

El primer acercamiento a la portería rival se produjo en el segundo minuto de juego, cuando Rubi Lemos realizó un disparo desde la frontal del área que se marchó rozando el palo. Los valdepeñeros contestaron rápidamente con una acción de Batería por la banda y que Humberto remató por encima del arco. En el minuto 4 llegó la mejor ocasión del encuentro en una acción de Batería, que se plantó ante Fede, y su tiro cruzado salió repelido por la madera. Los granotas no se amedrentaron y fueron también en busca del gol con un lanzamiento de Rivillos desde el exterior que Pedro Toro desvió de tacón y que estuvo cerca de inaugurar el marcador. El partido entró en un carrusel de oportunidades e Ivi probó fortuna de larga distancia, pero la bola se marchó por fuera de la portería.

Superado el ecuador del primer tiempo, los valdepeñeros se adelantaron en el marcador con una polémica jugada, en la que Rivillos cayó al suelo y Batería aprovechó para dibujar un pase al espacio para Sergio González que, ante Fede, resolvió a la perfección por la escuadra. En la siguiente acción, Matheus pudo ampliar la ventaja con un potente chut exterior que el larguero evitó. En una acción ofensiva del equipo de Diego Ríos, Araça remató dentro del área y envió el cuero al larguero en una oportunidad clara para empatar la contienda y, en el contragolpe, Ivi retó a Fede en el mano a mano y, esta vez, el guardameta se hizo con el balón para negarle el gol a su rival.

Segunda mitad

En la reanudación del segundo tiempo, el equipo levantinista lanzó dos avisos en apenas unos minutos con un disparo de Rafa Usín que Edu repelió y otro lanzamiento de Rivillos que se marchó fuera de la portería valdepeñera. En el minuto 24, Edu dibujó un pase en largo a Matheus y el brasileño, tras controlar con el pecho y girarse, efectuó un disparo cruzado que salió por la línea de fondo. Los vinateros generaron una gran ocasión en una buena jugada personal de Matheus que el pívot no logró culminar. En el minuto 28, los granotas casi empatan el partido en un remate de Roger que fue desviado por el poste.

En el minuto 32, Marc Tolrà realizó una buena jugada personal y asistió a la frontal del área para Pedro Toro que, tras un buen recurso para recortar ante el rival, chutó a puerta pero Edu salvó a su equipo despejando el esférico. Diego Ríos introdujo el juego de cinco en la recta final del encuentro para ir a por el empate y Rivillos estuvo cerca de igualar el choque con un lanzamiento desde el segundo palo que evitaron el palo y Edu. Los manchegos sufrieron en los últimos compases del duelo ante la superioridad de los locales. En una jugada finalizada por los locales, Edu cogió el balón y realizó un envío en largo que Rafa Usín introdujo en su propia portería con la cabeza, sentenciando el partido.

Sigue los temas que te interesan