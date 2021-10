7-1 | El Soliss Talavera se da un festín ante el Betis B

No hay nada mejor que volver a casa para recuperar esas sensaciones perdidas en las dos citas anteriores frente a Caja Rural Atlético Benavente y Bisontes Castellón, encuentros en los que, aparte de sumar dos derrotas, el equipo había tenido un punto débil en lo que a la definición se refiere, con apenas un tanto en 80 minutos.

Lo que es el deporte, pues precisamente un diez por ciento de ese tiempo, apenas ocho minutos, fueron los que invirtió el conjunto de Juanma Marrube para dejar visto para sentencia con cinco tantos la cita ante el filial del Real Betis Futsal, equipo éste que finalmente acabaría siendo doblegado por un registro final de 7-1 en lo que es la mayor victoria en lo que llevamos de curso para los de la Ciudad de la Cerámica.

El inicio de encuentro poco se diferenció de los anteriores en el Primero de Mayo, solo que ésta vez costó algo más romper el resultado inicial y eso que nada más arrancar cerca estuvieron tanto Anass como Juli Caamaño de romper las tablas. También es cierto que pudo llegar el gol para los béticos, pero ahí estaba un sobrio Álex Pérez para intervenir consecutivamente a los disparos de Raúl y Charly.

Llegaban las primeras rotaciones, en ambos casos apostando Juanma Marrube y David Zamorano porque estas fueran de cuatro a cuatro. Quintetos totalmente nuevos en pista con un Manu Cebrián haciendo daño incrustado en la defensa visitante y con una línea de presión alta que le costaba mucho traspasar a los visitantes.

Precisamente sería así como llegaría el primero de los tantos del partido, un tanto que era anotado por Buitre tras una buena presión con recuperación de Anass y sirvió hacia un futbolista mostoleño que quebraba a Charly y fusilaba con su remate a Jaime para conseguir el primero de la tarde.

El tanto quitó el bloqueo mental que llevaban los cerámicos de los últimos partidos a la par que hundió en ciertamente a los verdiblancos que, aunque no iniciaron mal, comenzaron a estar a merced de su rival sumando pérdida tras pérdida de bola. Así Buitre estuvo cerca del segundo, como también un Javi Amorós al que el poste repelió su remate de volea.

El segundo tanto se barruntaba en las gradas del Primero de Mayo y no se iba a demorar mucho. Éste llegó pasado el ecuador de la primera mitad y además lo hizo en acción de pizarra con Dani Montes sacando la escuadra y el cartabón mientras que Andrés le ganaba la espalda a su par y conectaba con la pelota al segundo palo para hacer el 2-0.

Pedía tiempo muerto David Zamorano tratando de reanimar a sus chicos y parar el encuentro, pero la tormenta local no había hecho nada más que empezar. Nos encaminábamos minutos de esplendor del Soliss FS Talavera, quizá los mejores de este curso, con Porto quedándose por dos veces a las puertas del gol, la segunda de ellas con un tiro al poste, y con el equipo en plan ‘martillo pilón’.

Y es que en ese mismo minuto 11 volvía a golpear el equipo de Juanma Marrube en otra acción de pizarra salvo que ésta era desde la otra banda. Nuevamente Dani Montes sacaba y esta vez era Adri Rivera el que se adelantaba a su par, tocaba lo justo y desviaba ante la salida de Jaime para subir el 3-0 al electrónico.

El encuentro tomaba otra dimensión a los doce minutos cuando el técnico bético optaba ya por quemar todas sus naves y sacar el juego de cinco. Mala decisión del técnico madrileño, quien iba a ver cómo en un ataque erróneo de su equipo Álex Pérez recuperaba y enviaba con un pase digno del mejor ‘quarterback’ sobre Adri Rivera para que el alcorconero, con el pecho, desviara a la red haciendo el 4-0.

Pese a encajar, seguían apostando los sevillanos por el portero – jugador, incluso encerraron durante varios minutos a los locales en quince metros y tuvieron muy cerquita el gol de no ser por una gran mano a la escuadra de Álex Pérez a tiro de Nene. De lo que pudo ser y no fue a lo que acabaría llegando, un 5-0 que materializaba Andrés con remate lejano que fue despacito avanzando camino a la red y sin oposición rival.

Desistía Zamorano por el juego de cinco a la par que lo implantaba Juanma Marrube con Buitre. Una mala entrega casi le jugaría una mala pasada a los cerámicos y Guido con todo a su favor la mandaría arriba. No era el día el conjunto andaluz ante un Soliss FS Talavera que se quedó a centímetros del sexto en un disparo de Juli Caamaño salvado bajo palos. Y así, con el 5-0, nos íbamos al descanso.

Iniciaba el segundo tiempo con propósito del filial del Betis de conseguir anotar gol rápido para meterse en un partido que estaba muy cuesta arriba. Nuevamente les salió cruz porque Anass se aprovechaba de un regalo de Raúl para controlar y disparar en la frontal consiguiendo de esta manera un 6-0 que fue el que finiquitó el encuentro.

A partir de ahí 19 minutos de quiero y no puedo de los visitantes, que seguían dándose de bruces ante un muro y no sólo por el excelso papel de Álex Pérez bajo palos, sino porque además el trabajo defensivo tras pérdida de los talaveranos era brillante con ayudas y recuperaciones inmediatas que eran celebradas desde la grada como un gol.

Por desgracia el encuentro no podía ser perfecto y en el que fue prácticamente el único error defensivo de la tarde, en un fallo de marca, llegaría el tanto del honor de los visitantes que era convertido en gol por Charly. La respuesta de los rosados sería inmediata y sería Porto el que volvería a poner los seis tantos de distancia tras enviar a la red una asistencia de Carlitos.

Y ahí, con el 7-1, se cortaría el grifo de los goles y no porque Talavera no las tuviera, que las tuvo y además bastante claras para haber podido hacer algo más de sangre, pero ya la pelotita no querría entrar más. Curiosamente en el tramo final el protagonismo pasaría de una portería a otra y no por las intentonas andaluzas sino porque se producía el debut bajo palos del canterano Gonzalo, quien a sus 16 años recibía la alternativa, tal y como le pasase años atrás a su hermano Nacho, también portero.

Al joven arquero nervios se le iban a ver poco y además lo que llegó a su marco lo resolvería sin titubear sacándole un mano a mano a Guido e incluso atreviéndose a buscar la meta contraria con un disparo desde su portería que llevaba dirección puerta pero que acabaría en la lona al pasarse de altura. Debut soñado y victoria por 7-1, ahora a centrarse en la Copa del Rey, que llega este mismo martes…

Ficha del partido

Soliss FS Talavera: Álex Pérez, Dani Montes, Juli Caamaño, Javi Amorós y Anass. También jugaron: Carlitos, Chencho, Adri Rivera, Porto, Gonzalo, Andrés, Buitre y Manu Cebrián.

Real Betis Futsal: Jaime, Charly, Juanan, Pablo Muñoz y Raúl. También jugaron: Rote, Guido, Pablo Otero, Álvaro Otero, Álvaro Carrión, Pablo Cendán y Nene.

Árbitros: José Arance García e Ignacio del Olmo Martínez (Comunidad de Madrid). Amonestaron al visitante Álvaro Otero.

Goles: 1-0 (min. 9) Buitre, 2-0 (min. 11) Andrés, 3-0 (min. 11) Adri Rivera, 4-0 (min. 13) Adri Rivera, 5-0 (min. 16) Andrés, 6-0 (min. 21) Anass, 6-1 (min. 34) Charly y 7-1 (min. 34) Porto.

