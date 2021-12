Un deprimido Incarlopsa Cuenca cierra 2021 en casa con la necesidad de ganar a Valladolid

El Incarlopsa Cuenca recibe este viernes (20:30 horas) al Recoletas At. Valladolid, en el penúltimo partido de la primera vuelta y último del 2021 en el Polideportivo 'El Sargal', con una gran necesidad de triunfo para los Lidio Jiménez, ya que solo han sumado dos de los últimos 12 puntos en juego, que les ha complicado la campaña al estar solo tres puntos por encima del descenso, que marca el Unicaja Banco Sinfín después de empatar ante el Helvetia Anaitasuna este miércoles en su partido aplazado.

También llega con necesidades el equipo pucelano, que lleva los mismos puntos que el Incarloipsa, pero con un partido menos jugado, por lo que se plantea a modo de final para los dos conjuntos en busca de tomar aire respecto a la zona de abajo.

El entrenador del cuadro conquense ha analizado que "tras la mala racha que llevamos el partido se convierte en más importante de lo que era al principio", toda vez que "necesitamos sumar después de una victoria en seis partidos, y que mejor manera de hacerlo que con nuestro público", ha señalado.

"Tenemos que ser muy disciplinados en defensa, ya que el Valladolid juega muy bien al balonmano, con un sistema de juego muy definido, y hay que estar muy concentrados porque aprovechan todos los errores del rival, de ahí que haya que evitar pérdidas de balón, ya que llevamos una media de 11 por partido y eso nos está matando", ha argumentado.

No obstante, Jiménez ha querido quitar presión a los suyaO. "El equipo se veía en la obligación de ganar desde el principio en todos los campos, por la dinámica de estas pasadas temporadas, y es algo que no nos ha venido bien. No tenemos que tener la presión de ganar cada partido, pues somos un equipo en formación con jugadores muy jóvenes y cinco jugadores que no conocían la ASOBAL", ha abundado.

Respecto a la situación del central Pablo Simonet, ha sostenido que "somos conscientes que tenemos que tirar del carro Pizarro, Thiago, Doldán, Pozzer o yo, ya que somos los más veteranos, y deseamos el poder salir de ahí porque sufrimos cuando perdemos y disfrutamos cuando ganamos".

El técnico del cuadro conquense no tiene bajas para este encuentro que será dirigido por Macías de Paz y Ruiz Vergara, y se podrá ver por las aplicaciones de CMMPlay y LaLigaSport.

