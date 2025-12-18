La Vuelta a España guarda una sorpresa montañosa en Albacete: una etapa de 184 km que atravesará 20 pueblos

Recorrido de la décima etapa de la Vuelta a España 2026 entre Alcaraz y Elche de la Sierra.

Castilla-La Mancha volverá a ser protagonista en la Vuelta Ciclista a España 2026. Tras cuatro ediciones sin presencia de salidas o llegadas en la región, el 1 de septiembre, el pelotón atravesará la Sierra de Albacete en una entretenida etapa de media montaña que discurrirá durante 184 kilómetros con inicio en Alcaraz y final en Elche de la Sierra.

En medio, una veintena de municipios serranos como Salobre, Riópar, Ayna, Hellín, Socovos y Férez, y tres cotas puntuables de tercera categoría -El Peralejo, El Pontarrón y el Puerto de Socovos- como dificultades principales de un trazado que apunta propicio para las escapadas y que acumulará 2.975 metros de desnivel positivo.

Los detalles de la que será 10ª etapa del recorrido de 2026 -justo después de la primera jornada de descanso- han sido ofrecidos en la presentación oficial de la ronda española que ha tenido lugar en el Montecarlo Sporting Club. Y es que el Principado será el lugar donde dé comienzo esta edición que terminará en Granada y no en Madrid, como suele ser habitual.

A la presentación de esta etapa histórica, primera que discurrirá de manera íntegra por la provincia de Albacete, ha acudido el presidente de la Diputación, Santi Cabañero; el vicepresidente Fran Valera; los diputados provinciales Dani Sancha, Raquel Ruiz -que además es alcaldesa de Elche de la Sierra- y Yolanda Ballesteros; el alcalde de Alcaraz, Pedro Jesús Valero y el director general de Juventud y Deportes de la Junta, Carlos Yuste.

Cabañero ha destacado que esta etapa con protagonismo netamente albaceteño "es el resultado de muchos años de trabajo serio, discreto y perseverante".

🔥 #LaVuelta26 🔥



🛣 4 etapas llanas / 4 flat stages / 4 étapes de plaine



⛰️ 10 etapas de media y alta montaña / 10 hilly and mountain stages / 10 étapes de moyenne et haute montagne



〰️5 etapas onduladas (1 de ellas con final en alto / 5 hilly stages (1 of them with high… — La Vuelta (@lavuelta) December 17, 2025

"Nada de esto es casual. Hoy se ha hecho oficial, en un escenario internacional, algo que llevamos tiempo construyendo: que la Sierra de Albacete esté en el mapa del gran ciclismo. Lo conseguimos porque hemos creído y creemos en ella, porque hemos invertido en ella y porque hemos trabajado con una estrategia clara y sostenida", ha afirmado en unas declaraciones facilitadas por la Diputación.

El regidor provincial ha destacado que "hemos hecho un esfuerzo enorme en la mejora de carreteras y en la señalización de puertos de montaña. No sólo para el ciclismo profesional, sino para la gente que vive aquí y para quienes nos visitan, cada vez están más ligados al ciclismo. La Vuelta viene porque el territorio está preparado, porque hemos hecho los deberes", ha señalado.

Expedición albaceteña en Montecarlo.

De su lado, el vicepresidente Fran Valera ha destacado el impacto transversal que supone una etapa de La Vuelta para la provincia: "La Vuelta es deporte, pero también es turismo, economía, empleo y orgullo de pertenencia. Es una ventana mundial que hoy se abre a nuestros pueblos y a nuestras sierras".

Acontecimiento histórico

Por su parte, la alcaldesa de Elche de la Sierra ha calificado la confirmación del final de etapa en su municipio como "un día histórico".

"La llegada de La Vuelta a Elche de la Sierra es una oportunidad extraordinaria para mostrar al mundo quiénes somos y todo lo que tenemos que ofrecer. Será un impulso enorme para la hostelería, el comercio y el turismo, y una experiencia inolvidable para nuestros vecinos y vecinas y para toda la sierra", ha apuntado.

Perfil de la etapa de la Vuelta que discurrirá por la Sierra de Albacete.

Por último, el alcalde de Alcaraz ha subrayado el orgullo que supone acoger la salida de la etapa "Que la etapa salga de Alcaraz, donde el grueso de la multitudinaria 'caravana' que acompaña a La Vuelta llegará probablemente el día previo, es un reconocimiento al potencial de nuestra sierra y al trabajo conjunto entre administraciones. Nuestros pueblos están preparados para grandes eventos y lo van a demostrar", ha afirmado.

La Vuelta no regresaba desde 2021

De esta manera, la ronda española volverá a tener inicio y final en Castilla-La Mancha después de cuatro ediciones sin presencia en la región.

La última vez que La Vuelta visitó la comunidad autónoma fue en 2021 con dos finales de etapa. El primero consistió en una etapa llana que comenzaba en El Burgo de Osma (Soria) y culminaba en Molina de Aragón (Guadalajara) que se apuntó el esprínter neerlandés Fabio Jacoksen.

Un día después los ciclistas salieron desde Tarancón (Cuenca) para disputar un recorrido cien por cien castellanomanchego que culminó en Albacete capital con la victoria de Jasper Philipsen.