Alcázar de San Juan (Ciudad Real) se sitúa como epicentro internacional de la actividad física y el deporte

Carlos Yuste, director general de Juventud y Deportes; Carmen Teresa Olmedo, viceconsejera de Cultura y Deportes; Pablo Burillo, presidente de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha y José Javier Ortega, primer teniente de alcalde de Alcázar de San Juan. Javier Longobardo

La viceconsejera de Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Carmen Teresa Olmedo, ha sido la encargada de inaugurar el II Congreso Internacional de Actividad Física y Deporte que durante este viernes y sábado reunirá a docentes, entrenadores, educadores físico-deportivos y estudiantes universitarios del ámbito deportivo en la Residencia para Deportistas que la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha (FFCM) posee en Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

Olmedo ha destacado en su intervención la celebración de la segunda edición de este evento después del "éxito" de una primera edición que coincidió con la elección de Castilla-La Mancha como Región Europea del Deporte.

"Este congreso va a reunir docentes, entrenadores, deportistas y otros profesionales que se dedican a la formación dentro del mundo del deporte pero también a la exposición de buenas prácticas", ha apuntado.

En este sentido, ha puntualizado la oportunidad que tiene todos los participantes para "crear redes" durante los dos días del congreso, ya que desde su punto de vista, "cuando uno trabaja en red es mucho más fácil sacar adelante cualquier tipo de iniciativa".

5 millones para 'Somos Deporte'

Uno de los ejemplos que Olmedo ha puesto para describir este trabajo en red que también se implementa en el Gobierno regional es el programa 'Somos Deporte', una iniciativa que sirve de "puerta de entrada al deporte para la ciudadanía de Castilla-La Mancha, especialmente para aquellos que son más jóvenes".

De cara a este año, ha informado que la inversión de la Consejería de Educación, Ciencia y Deportes ascenderá a 5 millones de euros para llegar a 120.000 participantes, 3.000 entrenadores y organizar del orden de 800 competiciones cada fin de semana.

Más allá de las cifras, la viceconsejera ha puntualizado que las dos principales novedades que trae aparejada la nueva edición de este programa es "el incremento de la participación femenina hasta llegar al 35 %" y "la creación de la primera liga de fútbol femenino en categoría cadete".

Por su parte, el primer teniente de alcalde y presidente del Instituto Municipal de Deporte de Alcázar de San Juan, José Javier Ortega, ha mostrado su satisfacción por que su municipio vuelva a ser sede de este evento deportivo de carácter internacional.

En este punto, ha recordado que el congreso "no solamente servirá para dar formación" sino que "también van a utilizar nuestras instalaciones del pabellón Vicente Paniagua para realizar talleres prácticos" que complementarán la formación teórica.

En la inauguración de este II Congreso Internacional de Actividad Física y Deporte también han participado el director general de Juventud y Deportes, Carlos Yuste; el decano de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Castilla-La Mancha, Enrique Hernando; el director del Centro Regional de Formación del Profesorado, Juan Carlos Palomino y el presidente de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, Pablo Burillo.