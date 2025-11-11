David Bascuñana y Marta Bayo dominan el IX Cross de Yebes-Valdeluz en una gran jornada deportiva

El circuito de El Serrucho, en Ciudad Valdeluz, volvió a convertirse este domingo en el epicentro del atletismo provincial con la celebración del IX Cross de Yebes-Valdeluz, primera cita del Campeonato Provincial Escolar de Campo a Través de Guadalajara. La jornada, organizada por el Ayuntamiento de Yebes y el Club Atletismo Unión Guadalajara (CAUG), reunió a centenares de atletas de todas las categorías en una mañana ventosa y fresca, aunque sin llegar a poner en aprietos a los corredores.

El trazado, llano, rápido y muy accesible para el público, ofreció un gran espectáculo para los numerosos aficionados que llenaron los alrededores del circuito. Desde las primeras horas de la mañana, los diferentes clubes de la provincia —Quirón, Sigüenza, Triatlón Guadalajara, CAUG, Alovera, Azuqueca o Marchamalo, entre otros— aportaron una animada representación, destacando especialmente la masiva participación en las pruebas escolares.

En la categoría absoluta masculina, la victoria fue para David Bascuñana Corrales, del C.A. Unión Guadalajara, que completó los aproximadamente cuatro kilómetros de recorrido en 13:54. Le acompañaron en el podio Javier Rosado Sanz (CD Atletismo Tarancón), segundo con 14:11, y Mohcen El Baz, también del Unión Guadalajara, tercero con 14:31. La carrera estuvo marcada por el ritmo alto desde los primeros compases y la fortaleza del bloque del club alcarreño, que copó buena parte de los primeros puestos.

Entre las mujeres, el triunfo fue para Marta Bayo Agustín (A.A. Catalunya) con un tiempo de 18:00, apenas un segundo por delante de Katherine Ortiz Cevallos (Motion), segunda con 18:01, y completó el podio María Soledad Aragunde (Club Atletismo Azuqueca), tercera con 18:27. La igualdad y el nivel técnico fueron la nota dominante en una prueba que reflejó el excelente momento del atletismo femenino en la provincia.

En las categorías de menores destacaron las victorias en Sub-18 de Ramy Idryssy Lamchatti del CAUG Guadalajara y de Laura Samper Pérez (Club Atletismo Seseña). Vivimos grandes finales gracias a los más pequeños, que pusieron la nota simpática y épica con sprints sobre la cinta de meta.

Un total de 63 llegados a meta tuvimos en la categoría Sub-12, 58 en Sub-14, 46 atletas en meta en Sub-16, otros 20 en categoría Sub-18 y casi medio centenar en la prueba federada y popular.

Tanto el concejal de Deportes de Yebes, Aarón de Mena, como el presidente del CAUG, Jesús Peinado, valoraron muy positivamente el desarrollo de la cita, destacando el ambiente familiar y la excelente respuesta de clubes y escolares. Ambos coincidieron en expresar su deseo de que, en 2026, la prueba pueda acoger el Campeonato Regional de Campo a Través de Castilla-La Mancha, consolidando así su posición como una de las pruebas de referencia del calendario invernal en la región.