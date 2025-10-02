Pedro, Alberto y Juan Carlos, los tres albaceteños que triunfan en el cuerpo técnico del PSG de Luis Enrique

Tras la importante victoria de este miércoles ante el F.C. Barcelona (1-2) en la Champions League, el Paris Saint-Germain (PSG) de Luis Enrique ha vuelto a demostrar por qué es el vigente campeón de Europa.

Detrás de este éxito, no solo está el entrenador asturiano, hay tres profesionales de Albacete que se han convertido en piezas clave de los triunfos del equipo parisino. Ellos son Pedro Gómez, Alberto Piernas y Juan Carlos Calero.

En el fútbol moderno, captar jóvenes talentos es una de las ramas más importantes en cuanto a planificación deportiva. En este sentido, Juan Carlos "Juanky" Calero juega un papel fundamental desde el área de scouting del PSG.

Su valiosa experiencia en clubes como el Albacete Balompié y el Celta de Vigo, le ha servido para colaborar directamente con el famoso asesor deportivo y exentrenador Luis Campos en la identificación y evaluación de las "perlas" del deporte rey.

Los futbolistas de ahora, más allá de tener calidad o buena visión de juego, deben ser un portento físico. Convertir a los deportistas del conjunto francés en prácticamente atletas, esa es la función que desempeñan Pedro Gómez y Alberto Piernas.

Alberto Piernas y Pedro Gómez en un entreno del PSG.

Ambos forman parte del departamento de preparación física del actual campeón de la Champions League. Por un lado, Pedro se encarga de la planificación global y la supervisión de los entrenamientos, además de gestionar un área tan crítica como la recuperación de los futbolistas tras una lesión.

Por su parte, Alberto Piernas, tras pasar también por el Albacete Balompié y equipos como el Granada CF o el Lille, se incorporó al equipo de Luis Enrique para optimizar el rendimiento, controlar la nutrición y la monitorización de los datos físicos para que cada jugador esté en su punto óptimo.

Sin duda, el trabajo de los tres albaceteños cosechó sus frutos la temporada pasada al ser partícipes de la primera "orejona" del conjunto parisino tras su goleada por 5-0 frente al Inter de Milán.