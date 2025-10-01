Si hubiera una selección de fútbol de Castilla-La Mancha este sería su once de oro: De Gea, Fran García...

Entre los molinos y extensas llanuras de Castilla-La Mancha han florecido grandes talentos futbolísticos. Más allá del legendario Andrés Iniesta, la región demuestra ser una cantera inagotable de futbolistas de máximo nivel que compiten en las mejores ligas del mundo.

En este sentido, hemos preguntado a la inteligencia artificial (ChatGPT) cuál sería el mejor once titular de jugadores castellanomanchegos en activo en una formación 4-3-3 combinando experiencia, talento y proyección.

Bajo los tres palos estaría el guardameta criado en Illescas (Toledo), David De Gea, que se hizo leyenda en el Atlético de Madrid y que ahora milita en la Fiorentina de la primera división italiana.

El muro de la defensa estaría forjado por Jorge Pulido, el canterano colchonero de Castillo de Bayuela (Toledo) que pasó por el Rayo Vallecano y Albacete Balompié antes de convertirse en un emblema de la SD Huesca. A su lado, el albaceteño de Caudete, Chema Rodríguez, que jugó en el Getafe y ahora defiende los colores del Racing de Ferrol.

En el lateral izquierdo, el chaval de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) cuyo éxito en el Rayo Vallecano le valió para fichar por el Real Madrid, Fran García. El flanco derecho se completaría con el albaceteño de Villarrobledo, Carlos Moreno, formado en la cantera de Albacete Balompié con quien logró un ascenso a Segunda División y que actualmente milita en el C.D. Toledo.

Calidad a rebosar en el medio del campo

El centro del campo sería pura calidad con el mediocampista del RC Celta de Vigo, Fran Beltrán, natural de Seseña (Toledo). Repartiría juego junto al talaverano Manu Trigueros, leyenda del Villarreal que sigue haciendo jugar al Granada C.F.

En la mediapunta, otro talaverano, Óscar Rodríguez, el canterano del Real Madrid que lidera el equipo pepinero de Leganés y que ha pasado por Sevilla, Getafe y Celta.

Gol y desborde en la delantera

El tridente de arriba lo conformarían Adrián Embarba (Azuqueca de Henares, Guadalajara), ídolo en el Rayo Vallecano y con pasado en Espanyol y Almería; el nacido en Daimiel (Ciudad Real) y actual futbolista del Cádiz CF, Rubén Sobrino, y el conquense de Motilla del Palancar, Kike García, que sigue marcando goles para el R.C.D. Espanyol tras dejar su huella en Osasuna, Eibar y Alavés.