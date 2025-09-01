Suspenden el doble amistoso que iba a jugar la Selección Española femenina de fútbol sala en Toledo
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha desprogramado estas dos citas aduciendo "problemas logísticos" que impiden el desplazamiento de Argentina.
Los dos partidos amistosos que iba a jugar la Selección Española femenina de fútbol sala en el pabellón Javier Lozano de Toledo los días 8 y 9 de septiembre han sido anulados por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
Según el comunicado emitido por el ente federativo, esta decisión se debe a los "problemas logísticos" que impiden al rival de 'La Roja' en esos dos encuentros, Argentina, desplazarse hasta la capital de Castilla-La Mancha.
Estos dos partidos, previstos dentro de la preparación de la Selección Española para el próximo Mundial de Filipinas, serán sustituidos por cinco sesiones de entrenamientos entre los días 5 y 10 de septiembre a cargo de la seleccionadora, Clàudia Pons.
Mientras, desde el Ayuntamiento de Toledo han confirmado que trabajan con la RFEF en "buscar una nueva fecha para recibir a la tricampeona de Europa".