Arranca en Ontur la I Vuelta Ciclista a Castilla-La Mancha: 650 kilómetros y el objetivo de visibilizar el mundo rural

La I Vuelta Ciclista a Castilla-La Mancha 'Leader' ha echado a rodar este miércoles en Ontur (Albacete). Se prolongará hasta el próximo domingo recorriendo cerca de 70 municipios en un trazado de 650 kilómetros, con el objetivo de dar visibilidad al mundo rural, impulsar su desarrollo socioeconómico y potenciar la región como destino para el turismo deportivo.

La carrera contará con un total de cinco etapas para la competición masculina y dos etapas para la femenina, a través de un trazado "que permitirá descubrir la riqueza paisajística, patrimonial, cultural y también gastronómica de la región".

Así lo ha expresado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, en el arranque de la prueba. Además, ha puesto en valor la importancia de que los Grupos de Desarrollo Rural pongan en marcha proyectos de cooperación como este "bajo el paraguas de la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (RECAMDER)".

"En Castilla-La Mancha apostamos porque sean RECAMDER y los Grupos quienes decidan qué proyectos ponen en marcha para dar vida a nuestros pueblos. Son los habitantes del medio rural quienes saben mejor que nadie lo que necesitan. Esta competición no solo impulsa el ciclismo, sino que también ayuda a dinamizar la economía de nuestros pueblos y permite descubrir la enorme diversidad de nuestro medio rural", ha afirmado.

Junto a Martínez Lizán han asistido el alcalde de Ontur, Jesús López; el presidente de RECAMDER, Jesús Ortega; el presidente de la Federación de Ciclismo de Castilla-La Mancha, Vicente Alumbreros; el director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández; el director general de Juventud y Deporte, Carlos Yuste; y el delegado de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en Albacete, Ramón Sáez.

Etapas de la edición masculina

La competición masculina recorrerá las cinco provincias de la región, pasando por los territorios de los trece Grupos de Desarrollo Rural implicados en cinco etapas. En el caso de la femenina contará con dos etapas.

La primera etapa de la edición masculina ha salido este miércoles de Ontur y tendrá su fin en Alcaraz, con un recorrido de 154 kilómetros por la provincia de Albacete. La segunda será la más corta, con 90 kilómetros desde Ruidera a Castellar de Santiago, el día 21 de agosto.

La siguiente arrancará el 22 de agosto y transcurrirá entre las localidades de Pozuelo de Calatrava y Campo de Criptana, para completar los 164 kilómetros que la conforman.

La cuarta dará comienzo en el municipio ciudadrealeño de Pedro Muñoz y, tras 129 kilómetros, finalizará en Uclés.

Por último, la quinta saldrá desde Mariana y llegará a Molina de Aragón, completando 108 kilómetros de distancia, el día 24 de agosto.

Participan un total de 17 equipos: Caja Rural ALEA, Telco ON Clima Osés, Equipo Cortizo, High Level Gsport, Vigo Rías Baixas, Supermercados Froiz, Lasal Cocinas Craega, Natural Greatness RALI ALÉ, Essax Svico Foundation, Valverde Team Ricardo Fuentes, Brócoli Mecánico, El Bicho Plataforma Central Iberum, Extremadura-Pebetero, Team MP Group, Multihogar Cantabria, Technosylva Maglia Rower Bembibre y Tenerife BikePoint La Sede.

Edición femenina

La primera etapa femenina recorrerá 85 kilómetros con misma salida y meta que la masculina, entre Pedro Muñoz y el monasterio de Uclés. El recorrido de la segunda etapa entre Mariana y Molina de Aragón será idéntico, con 108 kilómetros en una jornada de montaña. Ambas etapas tendrán la misma infraestructura y servicios que su homónima masculina, pero se disputarán en horario vespertino.

La participación definitiva en la prueba femenina se conocerá en los próximos días, una vez termine el plazo de inscripción oficial.