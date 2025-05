La medallista paralímpica castellanomanchega Marta Francés se retira del triatlón por el "bullying y acoso" recibido

La deportista paralímpica de Puertollano (Ciudad Real), Marta Francés, ha anunciado su decisión de retirarse del triatlón paralímpico ante el "bullying e insultos continuados" que está recibiendo.

Así lo ha expresado la ganadora de una medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de París en la prueba de triatlón adaptado a través de su perfil de Instagram, donde ha detallado que la decisión ha sido "muy dura de tomar".

"Llevo toda la vida dedicada al deporte y, justamente, este mismo deporte, ha sido quien me hizo superar tantos obstáculos que la vida me ha puesto. La decisión la he tomado junto a las personas que me quieren de verdad y es firme, ante el bullying incesante y el acoso y discriminación que he recibido en los seis años que llevo practicando este deporte", ha afirmado.

Asimismo, ha aclarado que si ha aguantado hasta el día de hoy es para que no le robasen "su sueño olímpico". Por ello, ha agradecido "a Dios que le haya permitido vivir lo vivido". Y se ha despedido con un abrazo y ha asegurado que ha sido "un placer haberos hecho soñar a mi lado por un tiempo".

Francés será distinguida como Hija Predilecta de Castilla-La Mancha en los actos del Día de la Región que se van a celebrar el 31 de mayo en Albacete.