Una campeona de Europa de piragüismo denuncia "vejaciones" de su club en Cuenca: "No vas a competir por mis..."

La palista conquense Arantza Toledo, campeona de Europa de piragüismo, ha denunciado las "vejaciones" que ha venido sufriendo en los últimos meses por parte de miembros del Club Piragüismo Cuenca.

Toledo, que el 28 de julio de 2024 se proclamaba campeona europea en K-2 maratón junto a Irati Osa, ha revelado en una publicación en redes sociales que tan solo ocho días antes de esta competición se encontraba en "el hospital por un ataque de ansiedad" producto de las situaciones que estaba viviendo en el seno de su club, "mi casa desde 2008", relata.

La piragüista asegura que la situación comenzó "hace aproximadamente un año" con la llegada de la nueva directiva y la salida de la anterior, en la que había miembros de su familia. En ese momento, afirma que empezó a "estar sometida a mucha presión por parte de mi entrenador para poder "encajar", ya que, según él, me veían como el enemigo".

"Aléjate de tu familia", "no voy a entrenarte si sigues viviendo bajo el mismo techo que tu familia", "tienes que ser intachable", "pon comentarios buenos en las redes del club", "haz que tu familia no comente en las redes" o "estás en el punto de mira" son algunos de los comentarios que Toledo asegura haber recibido en el último año.

"Me he llegado a sentir acosas a muchos niveles", cuenta la piragüista, quien recuerda como en una reunión poco antes del Campeonato de Europa sufrió una "encerrona" en la que "me vejaron como persona, con gritos, malos tonos, amenazas v mentiras".

La situación llegó a tan extremo que denuncia que su entrenador le dijo que estaba fuera del equipo "por mis huevos y mis santos cojones". Según ella, le afeó que "por los comentarios que vuestra familia ha hecho en las redes vais a pagar tanto tu hermana como tú".

Fuera de la dinámica del club, recuerda que le dijo que "por profesionalidad me pasaría los entrenamientos hasta el Europeo pero que después ya no iba a entrenarme". Sin embargo, esos planes nunca llegaron y Arantza sostiene que culminó la preparación gracias a la ayuda de su compañera de embarcación, Irati Osa, junto a la que finalmente terminó siendo campeona de Europa, y al resto del equipo nacional.

Entre la espada y la pared

Tras conseguir el oro, Arantza Toledo lamenta que no recibió ningún mensaje de su entrenador pese a que ella le había escrito previamente. Más allá de esto, a partir de ese momento se le generaba otro problema: no podía competir porque las normas del Club Piragüismo Cuenca obligan a que si eres socio tienes que fichar por ellos, pero a la vez tampoco la dejaban competir por Cuenca. "Estaba entre la espada y la pared", describe.

Al final, el club la inscribió en el campeonato de España de maratón, ya que "sino mi hermana Celia no podía remar el selectivo para el Mundial". "Eso sí, no nos quisieron subir nuestras piraguas individuales ni nos dejaron una doble para competir. Tampoco nos dejaron compartir con nuestros compañeros el campeonato. Por suerte el Club Itxasgain nos dejó un k2 y pudimos competir y ganar", recuerda.

Tras unos meses lejos de Cuenca, al acabar la temporada regresó a la ciudad y se produjo el "choque de realidad".

"Realmente yo era socia, pero no podía entrenar con el equipo porque no formaba parte de él. Tenía claro que tenía que cambiarme de club, pero necesitaba un lugar para dejar la piragua. A finales de octubre cambiaron la cerradura del club para que no pudiése usar las instalaciones en otros horarios, empecé a sentirme insegura porque había días que me tocaban la mochila y me cambiaban las cosas de sitio".

Ya en el mes de febrero, se produjo la notificación de que tanto ella como los miembros de su familia estaban "definitivamente expulsados" por "acusaciones falsas" y "haber hablado en los medios de comunicación y haber contado lo sucedido".

Sin club y teniendo que desplazarse a entrenar a Cuenca desde Albacete -su lugar de estudio-, Arantza Toledo se ha visto obligada a renunciar al Campeonato de España Invierno de Sevilla, que se celebra la próxima semana, una cita a la que no faltaba desde los 13 años..