Illescas y Villarrobledo vencen a Almansa y San Clemente y se afianzan en playoffs

El Illescas gana en Almansa y se acerca al Quintanar (0-2)

Los illescanos vuelven a ganar fuera de casa y se sitúan terceros con 41 puntos, a dos del Quintanar del Rey y con un colchón de siete puntos sobre el sexto clasificado. Por su parte, el Almansa que lleva cuatro jornadas sin conocer la victoria es 14º, un punto por encima del descenso directo.

Primera mitad igualada y con ocasiones para ambos conjuntos, Víctor Martí tuvo la más clara del Almansa pero Santomé que debutaba bajo palos evitaba el gol de los locales. Machuca, que volvió a ser uno de los jugadores más activos del Illescas, probó fortuna con un disparo poco antes del descanso, pero el tiro le salió desviado. En la segunda mitad, Santomé volvió atajar un gran disparo de Pascu y pocos minutos después llegó el gol del Illescas, Molina adelantaba a los visitantes y ponía el 0-1 en el marcador. Ranera, Diego Núñez y posteriormente Siño con un disparo que se estrellaba en el larguero a punto estuvieron de hacer el 0-2. Aunque minutos después, Collazo fue derribado dentro del área y el árbitro decretó penalti, Machuca no perdonó desde los once metros e hizo el 0-2 definitivo.

El Villarrobledo gana a un San Clemente que se encuentra en caída libre (2-0)

Cuatro jornadas después, volvió a ganar el Villarrobledo. Los de Aroca siguen 4º con 38 puntos, a tres del Illescas que es tercero. Por su parte, el San Clemente ya acumula 9 jornadas sin ganar y se sitúa antepenúltimo en la tabla, a un punto de la salvación.

Empezó avisando el Villarrobledo desde el inicio de partido y Josemi estuvo a punto de adelantar a los locales. Aunque el gol llegaría minutos después, en el 6 del encuentro, Jorge García adelantaba a los albaceteños y hacía el 1-0 para el Villarrobledo. Siguió teniendo ocasiones el equipo local y a punto estuvo de ampliar diferencias por medio de Josemi, Bayo y Jorge, pero un buen Fran Egea bajo palos mantuvo vivo al equipo visitante en el partido. En el segundo tiempo, Canty volvió a perdonar un tanto para el Villarrobledo al iniciarse la segunda mitad. Por su parte, el San Clemente, que estuvo bien durante todo el encuentro y que no perdió la cara al partido, tuvo opciones de empatar el partido por medio de Rossi. Aunque de nuevo poco después, Bayo cayó dentro del área y el árbitro pitó penalti, Canty ahora ya no perdonaba y hacía el 2-0 definitivo. Tuvo el equipo local ocasiones de sobra para hacer el 3-0 pero el marcador ya no se movería, Canty en dos ocasiones y Yalike, tuvieron las más claras de un Villarrobledo que hoy volvió a recuperar la senda de la victoria.

Sigue los temas que te interesan