Las oposiciones de 2027 para profesores de enseñanzas medias ofrecerán 949 plazas en Castilla-La Mancha

La Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2026 ha sido aprobada este martes en la Mesa Sectorial de Educación, alcanzando un total de 715 plazas, con el 120 % de la tasa de reposición. Se trata del máximo permitido por la normativa estatal, según ha expresado ANPE.

El sindicato ha valorado la aprobación, "en cumplimiento del Acuerdo de Mejoras" firmado entre la Junta y sindicato. Un acuerdo por el que "la convocatoria de Enseñanzas Medias se ha incrementado en 190 plazas".

Del total de 715 plazas aprobadas en esta OPE, 374 corresponden a Enseñanzas Medias. Sumadas a las 575 de la OPE de 2025 permitirán convocar 949 plazas en 2027, cuyas pruebas comenzarán a finales de junio.

Asimismo, 341 plazas corresponden al Cuerpo de Maestros, a las que se sumarán las derivadas de la OPE de 2027, para las oposiciones de 2028.

Especialidades

La convocatoria de Enseñanzas Medias de 2027 contempla 38 especialidades, distribuidas entre tres cuerpos docentes:

- Profesores de Enseñanza Secundaria (33 especialidades): Filosofía, Latín, Lengua Castellana y Literatura, Geografía e Historia, Matemáticas, Administración de Empresas, Física y Química, Biología y Geología, Dibujo, Francés, Inglés, Educación Física, Formación y Orientación Laboral, Informática, Procesos Comerciales, Procesos de Gestión Administrativa, Economía, Instalaciones Electrotécnicas, Sistemas y Aplicaciones Informáticas, Orientación Educativa, Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico, Música, Griego, Tecnología, Hostelería y Turismo, Intervención Sociocomunitaria, Organización y Gestión Comercial, Procesos Sanitarios, Sistemas Electrotécnicos y Automáticos, Procedimientos Sanitarios y Asistenciales, Sistemas Electrónicos, Servicios a la Comunidad y Equipos Electrónicos.

- Profesores Especialistas en Sectores Singulares de FP (cuatro especialidades): Estética, Servicios de Restauración, Cocina y Pastelería y Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas.

- Escuelas Oficiales de Idiomas, con la especialidad de Inglés.

Respecto a este último cuerpo docente, ANPE ha reclamado un incremento del número de plazas y una ampliación de los idiomas. Además, ha reiterado su exigencia de convocar los procedimientos de acceso por concurso de méritos a los cuerpos de catedráticos.

"Fortalecer la educación"

ANPE ha destacado que ha sido "el único sindicato" que ha apoyado todas las ofertas de empleo público desde 2016, alcanzando 9.372 plazas docentes.

Asimismo, ha defendido que la creación de empleo estable pasa por amplias ofertas de empleo público.

"Seguiremos exigiendo su desvinculación de las tasas de reposición, el refuerzo de las plantillas y una mayor dotación de profesorado para atender especialmente la equidad y la inclusión educativa. El objetivo es favorecer la estabilidad del profesorado y fortalecer la enseñanza pública de Castilla-La Mancha", ha sentenciado.

Abstención de CSIF

Por su parte, el sindicato CSIF se ha abstenido en la votación de la Oferta de Empleo Público 2026 presentada por la Consejería de Educación, ya que la considera "muy alejada de las necesidades actuales de profesorado en la región".

Para el sindicato, la limitación del 120 % de tasa de reposición "impone un tope legal basado únicamente en las bajas, jubilaciones y fallecimientos producidos, lo que impide adecuar las plantillas a las necesidades reales de la educación en la región".

Además, considera que "se perpetúa un curso más la enorme temporalidad que padece la educación pública de la región, que se encuentra en el 30,8 %".

A esto ha sumado "que la Consejería ha incluido en el cálculo de la tasa de reposición las plazas de promoción interna a pesar de que de acuerdo a la ley debería estar excluidas".

"Lamentablemente, nos enfrentamos a otra oportunidad perdida. Esta oferta es muy insuficiente y no cubre las necesidades de nuestras aulas. A este ritmo, nunca acabaremos con la temporalidad y con la inestabilidad de nuestros interinos", ha sentenciado Juan Luis Martínez, presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha.