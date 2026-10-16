La Junta, Plena Inclusión y 'La Caixa' desarrollan un proyecto que llegará a más de 500 escolares de Castilla-La Mancha

El Gobierno regional colabora con Plena Inclusión Castilla-La Mancha y la Fundación 'La Caixa' en el desarrollo del proyecto educativo 'Nuestras Voces, Vuestros Ojos', una iniciativa que llegará a más de 500 escolares de cinco centros educativos de la región con el objetivo de fomentar el respeto a la diversidad, eliminar prejuicios y promover la inclusión de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Así lo ha destacado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, durante un acto de conocimiento de este proyecto en el CEIP 'Garcilaso de la Vega' de la ciudad de Toledo, en el que ha estado acompañado del presidente de la Plataforma regional de representantes de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, Jesús Castellanos; y del vicepresidente de Plena inclusión Castilla-La Mancha, José Manuel García.

El consejero ha puesto en valor este proyecto, que permite acercar al alumnado la realidad de las personas con discapacidad intelectual a través de sus propias experiencias y testimonios, al tiempo que ha destacado la importancia de trabajar desde edades tempranas valores como el respeto, la empatía y la igualdad de oportunidades, ofreciendo a las escolares herramientas para combatir los prejuicios y favorecer una convivencia más inclusiva en los centros educativos.

El proyecto 'Nuestras Voces, Vuestros Ojos' está dirigido al alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria, de entre 10 y 12 años, y tiene como objetivo sensibilizar sobre la realidad de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, fomentar el respeto a la diversidad y prevenir situaciones de discriminación mediante una metodología participativa que combina testimonios personales con actividades prácticas.

Las sesiones están impartidas por una pareja pedagógica formada por una persona con discapacidad intelectual y un profesional de apoyo de Plena Inclusión Castilla-La Mancha, quienes comparten experiencias y trabajan con el alumnado cuestiones como la eliminación de prejuicios, la accesibilidad cognitiva y la importancia de utilizar un lenguaje respetuoso.

El proyecto se desarrollará en cinco centros educativos de las cinco provincias de Castilla-La Mancha, comenzando en el CEIP 'Garcilaso de la Vega' de Toledo y continuando en el CEIP 'Embajadores de Tomelloso' (Ciudad Real), el CEIP 'Álvar Fáñez' de Minaya de Guadalajara, el CEIP 'Claudio Sánchez Albornoz' de Almansa (Albacete) y el CEIP 'Virgen de Manjavacas' de Mota del Cuervo (Cuenca), con una participación prevista de más de 500 escolares.