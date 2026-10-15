ANPE valora positivamente la propuesta de Page de convocar 949 plazas en las oposiciones de Secundaria para 2027

ANPE Castilla-La Mancha ha valorado el anuncio realizado por el presidente regional, Emiliano García-Page, de convocar 949 plazas para las oposiciones de Enseñanzas Medias de 2027 y ha resaltado que supone "un nuevo avance en la estabilidad del empleo docente".

En un comunicado, el sindicato ha asegurado que esta cifra confirma las previsiones que tenía, ya que esperaba que se pudieran superar las 900 plazas.

Anpe ha destacado que este anuncio se enmarca en el Acuerdo de Mejoras firmado por el sindicato con la Consejería de Educación, que recoge el compromiso de convocatorias anuales de oposiciones, "alternando los distintos cuerpos docentes y aplicando la máxima tasa de reposición permitida por la legislación vigente, fijada en el 120 por ciento".

Asimismo, ha incidido en que con las convocatorias realizadas y las previstas entre 2022 y 2027 se habrán ofertado 5.287 plazas docentes, una cifra equivalente, aproximadamente, al 20 % de la plantilla orgánica de Castilla-La Mancha.

En concreto, ha detallado que en 2022 se convocaron 1.035 plazas del cuerpo de maestros; en 2023, 801 plazas de Enseñanzas Medias, correspondientes al proceso extraordinario de estabilización; en 2024, 1.133 plazas de maestros e inspección educativa; en 2025, 795 plazas de Enseñanzas Medias; y en 2026, 543 plazas de maestros y 31 de inspección.

A todas ellas se sumarán las 949 plazas de Enseñanzas Medias anunciadas para 2027, "completando un importante ciclo de convocatorias de empleo público docente", ha subrayado.

El sindicato también ha hecho hincapié en que, gracias a la negociación sindical y a los acuerdos alcanzados, durante la última década se han aprobado más de 9.000 plazas docentes en Castilla-La Mancha, lo que ha favorecido la reducción de la temporalidad, la renovación de las plantillas y la estabilidad del sistema educativo público.

No obstante, ha añadido que continuará reclamando el cumplimiento íntegro del Acuerdo de Mejoras, así como avances en la convocatoria de acceso a los cuerpos de catedráticos.