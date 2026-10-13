ANPE Castilla-La Mancha celebrará sus IV Jornadas de Formación Profesional el próximo 20 de octubre

ANPE Castilla-La Mancha organizará sus IV Jornadas de Formación Profesional, un espacio de encuentro donde se analizarán los retos, oportunidades y perspectivas de futuro de la FP.

La organización reunirá a profesionales y especialistas para compartir experiencias, debatir sobre empleabilidad, innovación e internacionalización y poner en valor el papel de la Formación Profesional como nexo entre el talento, las empresas y las necesidades de la sociedad.

El Centro Integrado de Formación Profesional Aguas Nuevas (Albacete) será el lugar de encuentro el martes 20 de octubre, de esta una jornada gratuita que se desarrollará de 16:00-20:30 h, con dos modalidades de asistencia: presencial, previa inscripción mediante el formulario incluido en la página https://anpecastillalamancha.es/ y streaming, puesto que la jornada también será retransmitida para su seguimiento sin necesidad de inscripción.

Jornadas. ANPE

El desarrollo de esta jornada incluirá cuatro mesas redondas donde se abordará "Pasado, presente y futuro de la FP", "Empleabilidad e importancia de las Skills", "Innovación, financiación y proyectos de éxito" y "FP más allá de nuestras fronteras".

Además de varias menciones que ANPE, como sindicato mayoritario de docentes de enseñanza pública, concederá como reconocimiento a diferentes docentes de la FP de la región.

En dichas mesas de diálogo participarán profesionales de la FP como José Rodrigo Cerrillo, director general de Formación Profesional de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; Ramón Izquierdo, secretario estatal de Acción Sindical de ANPE Nacional; y Gerardo Ortega Iñiguez, director del CIFP Aguas Nuevas, entre otros participantes del ámbito empresarial, de la enseñanza y de la administración educativa.