Presentación nuevo curso académico de la Universidad de Alcalá presenta en el Campus de Guadalajara. Universidad de Alcalá

La Universidad de Alcalá arranca el curso en Guadalajara con más de 3.500 alumnos y nuevas titulaciones

La Universidad de Alcalá (UAH) ha dado este lunes el pistoletazo de salida al curso académico 2026-2027 en su Campus de Guadalajara, que afronta el nuevo año con más de 3.500 estudiantes matriculados en estudios de grado y posgrado, cerca de 500 docentes y medio centenar de trabajadores de Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS).

El acto de apertura ha comenzado frente al Palacio del Infantado, donde se ha formado la comitiva académica integrada por miembros de la comunidad universitaria con el tradicional traje académico.

Desde allí, los participantes han recorrido las calles de la ciudad hasta la Iglesia de los Remedios, paraninfo de la Universidad de Alcalá en Guadalajara, donde se ha desarrollado la ceremonia.

La Universidad de Alcalá presenta su nuevo curso académico en el Campus de Guadalajara. Universidad de Alcalá

El vicerrector del Campus de Guadalajara, Jesús del Olmo, ha sido el encargado de realizar el balance del curso académico 2025-2026 antes de dar paso a la conferencia inaugural, impartida por Ignacio Martínez Mendizábal, catedrático de Antropología Física de la UAH y codirector del proyecto de investigación sobre los yacimientos de Atapuerca.

Bajo el título 'Lo que nos hace humanos', Martínez Mendizábal ha pronunciado la conferencia inaugural ante los asistentes al acto, que posteriormente ha contado con las intervenciones del presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega; la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Una relación profunda

El rector de la UAH, Carmelo García, ha cerrado el acto reivindicando la vinculación de la institución académica con la ciudad y con Castilla-La Mancha. "La Universidad ha querido salir a la calle, caminar por Guadalajara, hacerse visible y expresar algo muy sencillo: la Universidad de Alcalá es también Guadalajara, es también Castilla-La Mancha", ha señalado.

García ha defendido que la institución quiere que Guadalajara "se sienta cada vez más universitaria" y ha destacado que la UAH, asentada en dos comunidades autónomas, ha encontrado en Guadalajara y Castilla-La Mancha "una sociedad que nos ha acogido, instituciones que han confiado en nosotros y un territorio con el que hemos construido durante décadas una relación profunda".

En este sentido, el rector ha reclamado el compromiso de las administraciones y una financiación estable para que las universidades públicas puedan crear nuevas plazas y titulaciones, invertir en infraestructuras y desarrollar políticas destinadas a favorecer la igualdad de oportunidades.

La Universidad de Alcalá pretende además seguir ampliando su oferta docente en Guadalajara, con una planificación que incluye nuevas titulaciones y programas vinculados a las necesidades del territorio. "Queremos seguir ampliando nuestra oferta con esa visión de conjunto, escuchando lo que necesitan las empresas y los servicios públicos", ha afirmado García.

10 grados, tres dobles grados y dos másteres

El Campus de Guadalajara cuenta actualmente con 10 titulaciones de grado, tres dobles grados y dos másteres universitarios, además de desarrollar 39 proyectos de investigación.

Entre las novedades de los próximos cursos se encuentran dos másteres conjuntos con la Universidad de Castilla-La Mancha: uno en Gestores Administrativos y otro en Gestión Sanitaria. A ellos se sumarán el nuevo grado en Derecho y el máster de Acceso a la Abogacía, así como un posgrado oficial en Ingeniería Industrial y Logística.

Precisamente este curso está previsto que se gradúe la primera promoción del último grado implantado en el Campus de Guadalajara, Matemáticas y Computación.

La UAH también ha puesto el foco en la colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha, con la que, según ha destacado su rector, comparte cada vez "más proyectos y más espacios de colaboración".