La UCLM marca un récord de 6.831 matriculados de nuevo ingreso y supera en 382 las plazas ofertadas de inicio

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha superado sus expectativas de matriculaciones alcanzando un récord de 6.831 estudiantes de nuevos estudiantes de grado. Pese a que la entidad académica había ofertado un total de 6.449 plazas, finalmente ha aprobado el aterrizaje de 382 estudiantes más alcanzando un nuevo récord de inscritos

Este es uno de los datos que han ofrecido la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad, Amaya Romero, en la comparecencia que ha llevado a cabo junto al vicerrector de Estudios, Calidad y Acreditación, José Manuel Chicharro; y por el director del Área de Gestión Académica, Ángel Patiño, en la que han subrayado que en los últimos cinco años, la cifra de nuevos estudiantes se ha incrementado en un 24 % al pasar de 5.400 a 6.831.

Romero ha insistido en que son "datos muy buenos" que ponen de manifiesto la solidez de la oferta académica de la UCLM y su capacidad para seguir atrayendo estudiantes en un contexto cada vez más competitivo, y reflejan la confianza que siguen depositando las familias y los estudiantes en la institución, ha informado la UCLM en una nota de prensa.

A estos datos, ha indicado Romero, contribuyen medidas que favorecen el acceso y la permanencia en estudios universitarios, como es el caso de la primera matrícula gratuita.

Datos por campus

Desgranando los datos por campus, en Albacete han formalizado su matrícula 1.827 estudiantes de nuevo ingreso para un total de 1.715 plazas ofertadas, lo que supone una ocupación del 106,5 %. En Ciudad Real la tasa de ocupación alcanza el 105,4 %, con 1.902 estudiantes matriculados para una oferta de 1.804 plazas. Toledo es el campus que registra la tasa de ocupación más elevada: del 112,9 %, lo que se traduce en 1.547 estudiantes matriculados para 1.370 plazas ofertadas. En Cuenca se han matriculado 897 estudiantes para un total de 980 plazas ofertadas, lo que viene a representar el 91,5 % de ocupación.

En cuanto a las sedes universitarias, en Almadén la tasa de ocupación se dispara hasta el 129,5 %, con 136 estudiantes matriculados frente a 105 plazas ofertadas; y en Talavera de la Reina, con una oferta de 475 plazas, se han matriculado 522 estudiantes (109,9 %).

Junto a estos datos, la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad ha destacado la cada vez "mayor capacidad de atracción" que tiene la UCLM de estudiantes de otras comunidades autónomas, ya que este curso académico "hemos recibido a más de 1.400 estudiantes" de fuera la región, es decir, un 21 % del total de los alumnos de nuevo ingreso.

Másteres oficiales

En cuanto a los másteres oficiales, el último recuento refleja que se han cubierto el 88 % de las 2.210 plazas ofertadas para este curso académico en los 59 títulos programados.

Se trata de 1.944 estudiantes de nueva matrícula -un 2,5 % más que el curso 2025-2026-, aunque según ha advertido el vicerrector de Estudios, Calidad y Acreditación el proceso de matriculación de la segunda admisión continúa abierto, por lo que las nuevas admisiones podrían aumentar en próximos días.

Los más demandados, según la rama del conocimiento, corresponden, por este orden, a los de Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería y Arquitectura, Arte y Humanidades, Ciencias de la Salud, y Ciencias. En ellos, las mujeres son mayoría, representando el 53,51 % del total de matrículas.

Novedades

José Manuel Chicharro ha destacado como novedad dentro de la oferta académica de másteres universitarios oficiales para el curso 2026-2027 el Máster Universitario en Trabajo Social en el Ámbito Universitario, un programa interuniversitario que coordina la Universidad regional y en el que participan ocho universidades.

Asimismo, ha apuntado que el programa estrella sigue siendo el Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional e Idiomas, que concentra el 25 % del alumnado de másteres oficiales de la UCLM y que incorpora como novedad la implantación de la especialidad ‘Familias de servicios de la Formación Profesional’ en el Campus de Cuenca.

Por detrás de esta titulación, las que tienen una mayor demanda, atendiendo al número de preinscripciones, son los másteres en Prevención de Riesgos Laborales y en Inteligencia Artificial.

Además, la UCLM amplía a cuatro las titulaciones con itinerario de formación dual con la incorporación del Máster en Ingeniería Química, que viene a sumarse a los de en Energías Renovables, en Innovación y Desarrollo de Alimentos de Calidad y en Ingeniería Informática. En este modelo hay matriculados 31 estudiantes que reciben formación aplicada en la UCLM y que después complementan en la empresa mediante un contrato laboral de seis meses.

Por su parte, el director del Área de Gestión Académica de la UCLM ha explicado que la campaña de gestión del proceso de admisión de estudiantes ha transcurrido de forma correcta, pese a su complejidad y ha destacado el refuerzo que este año se ha hecho para la atención personalizada en "un ejercicio de acompañamiento y apoyo" al estudiantado.