Campaña de Anpe Castilla-La Mancha para que la IA sea usada con responsabilidad entre los alumnos

Anpe Castilla-La Mancha ha puesto en marcha en los centros de enseñanzas medias una campaña dirigida al alumnado para promover un uso responsable, crítico, seguro y educativo de la Inteligencia Artificial, que es utilizada por el 80 % del alumnado de ESO y casi el 90 % de Bachillerato, según un sondeo realizado en los institutos de la región.

La campaña se ha iniciado ante la rápida generalización de estas herramientas y su creciente influencia en la forma de aprender, buscar información, elaborar trabajos y generar contenidos, ha informado Anpe este jueves en un comunicado.

El sindicato ha explicado que la IA está transformando los procesos de enseñanza y aprendizaje y ofrece importantes oportunidades para personalizar la enseñanza y facilitar el acceso a la información, pero también plantea retos relacionados con la fiabilidad de los contenidos, la privacidad, la autoría, el pensamiento crítico y la autonomía del alumnado.

A su juicio la respuesta ante esta situación no puede ser la prohibición ni la indiferencia, sino enseñar a utilizarla correctamente, estableciendo criterios claros que permitan aprovechar sus posibilidades sin que sustituya el esfuerzo, la creatividad, el razonamiento, el espíritu crítico y la capacidad para resolver problemas por uno mismo.

Una situación, explica Anpe, que cobra especial importancia a la luz del informe PISA, que señala que un uso moderado de la tecnología con fines educativos puede resultar positivo, pero también relaciona la distracción provocada por los dispositivos digitales con un menor rendimiento académico.

Decálogo

La campaña de Anpe “Decálogo para usar bien la Inteligencia Artificial”, que está siendo difundida en los centros de enseñanzas medias, ofrece al alumnado pautas sencillas para utilizar estas herramientas de manera responsable.

Entre sus principales recomendaciones se encuentran comprobar las respuestas de la IA y contrastarlas con fuentes fiables, reconocer su utilización en trabajos y actividades, proteger los datos personales, utilizar la tecnología con respeto y evitar la creación de imágenes, audios, vídeos falsos o deepfakes de compañeros, profesores u otras personas sin su consentimiento.

"Se trata de recordar que la Inteligencia Artificial debe complementar el aprendizaje, nunca sustituir el razonamiento y el esfuerzo intelectual", apuntan.

Anpe también considera prioritario reforzar la formación del profesorado y reclama a la administración educativa herramientas de Inteligencia Artificial seguras, fiables y adaptadas al ámbito educativo, con garantías de privacidad y protección de datos.