Estos son los ocho proyectos de centros de FP de Castilla-La Mancha elegidos entre los más innovadores de España

El director general de Formación Profesional, José Rodrigo Cerrillo, ha informado que ocho centros educativos de FP de Castilla-La Mancha se sitúan entre los proyectos más innovadores de toda España.

De esta forma, la región logra su mejor resultado histórico en la X Convocatoria de Ayudas Dualiza de CaixaBank Dualiza y FPEmpresa, que ha elegido un total de 40 proyectos de FP en el conjunto de España.

Cerrillo ha indicado que este resultado supone "el mejor registro histórico de Castilla-La Mancha en esta convocatoria, que se ha consolidado como uno de los principales programas de apoyo a la innovación en Formación Profesional".

Los centros y proyectos elegidos son los siguientes:

En Ciudad Real, el IES 'Gregorio Prieto' de Valdepeñas y el IES 'Juan Bosco' de Alcázar de San Juan, que participan en el proyecto 'Emer-Net 24'. Se trata de una iniciativa destinada al diseño, construcción y validación de una plataforma autónoma de conectividad satelital y WiFi para situaciones de emergencia y eventos, alimentada mediante energías renovables.

En Cuenca, el IES 'Fray Luis de León' y el IES 'Santiago Grisolía' participan en 'MoveLab FP'. Es un proyecto centrado en el análisis del movimiento y la tecnología aplicada al deporte, mediante el desarrollo de un software accesible capaz de obtener parámetros de rendimiento deportivo.

En Guadalajara, el CEPA 'Río Sorbe' y el IES 'Aguas Vivas' forman parte de 'Laboratorio ReConstruye', una iniciativa orientada a crear un laboratorio de construcción sostenible capaz de desarrollar materiales innovadores a partir de residuos procedentes de la construcción.

Por último, en Toledo, el IES 'Juan Antonio Castro' y el IES 'San Isidro', ambos de Talavera de la Reina, desarrollarán 'Hydroponic Wool Medium'. A través de él, se plantea el diseño de un sustrato biodegradable para cultivos hidropónicos y aeropónicos basado en lana de oveja.

Talento docente y discente

El director general ha puesto en valor que este reconocimiento constituye también "una muestra del talento de los equipos docentes y del alumnado de Castilla-La Mancha", así como de la capacidad de los centros de FP para desarrollar proyectos de innovación aplicada y trabajar de manera colaborativa.

"Estos resultados demuestran que la Formación Profesional de Castilla-La Mancha está dando un salto cualitativo y que nuestros centros tienen capacidad para desarrollar proyectos innovadores al mismo nivel que los mejores centros del país", ha afirmado.

Para terminar, ha explicado que la selección de estos proyectos refuerza una de las grandes líneas en las que estamos trabajando desde Castilla-La Mancha: "Una Formación Profesional cada vez más conectada con la empresa, con la innovación y con los sectores estratégicos de nuestra economía".