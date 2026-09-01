Así cambian las condiciones de los profesores de Castilla-La Mancha este curso: 18 horas lectivas, un día libre más...

La recuperación de las 18 horas lectivas en Enseñanzas Medias es una de las principales novedades con las que el profesorado de la enseñanza pública de Castilla-La Mancha afronta este nuevo curso 2026/2027.

No es la única ya que los docentes tendrán también un nuevo día de libre disposición vinculado a su experiencia profesional, los mayores de 55 años contarán con dos horas complementarias menos de permanencia semanal y se pondrán en marcha nuevas medidas para reducir la carga burocrática.

Son algunas de las mejoras que comienzan a aplicarse con el inicio del nuevo curso dentro del segundo bloque del Acuerdo de Mejoras para la enseñanza pública de Castilla-La Mancha, firmado por ANPE, UGT y CCOO.

Las tres organizaciones sindicales, que representan, según sus propios datos, a casi dos tercios del profesorado de la enseñanza pública regional, han valorado de forma positiva la entrada en vigor de estas medidas.

Una de las actuaciones que tendrá un mayor impacto en la organización de los centros será la recuperación de las 18 horas lectivas en Enseñanzas Medias. Para hacer posible su implantación, los sindicatos señalan que se han creado más de 600 nuevos cupos docentes a jornada completa en la región.

La reducción de las horas lectivas se acompaña de otras medidas dirigidas a mejorar las condiciones laborales del colectivo. Entre ellas se encuentra un nuevo día de libre disposición vinculado a la experiencia profesional, conocido como "canoso", que amplía los días disponibles para los docentes en función de su trayectoria.

También se introduce una mejora específica para el profesorado de mayor edad. Los docentes mayores de 55 años tendrán dos horas complementarias menos de permanencia semanal, una medida que busca aliviar su carga de trabajo y reconocer la experiencia acumulada durante su trayectoria profesional.

Nuevas medidas contra la burocracia

La carga administrativa es otro de los ámbitos en los que el acuerdo contempla avances. El segundo bloque incorpora nuevas actuaciones dentro del plan de reducción de la burocracia, una de las reivindicaciones recurrentes de los docentes y de las organizaciones sindicales.

El objetivo es reducir el tiempo que el profesorado dedica a tareas administrativas y facilitar que pueda concentrar una mayor parte de su jornada en la actividad educativa, la atención al alumnado y la preparación de las clases.

El acuerdo contempla asimismo la puesta en marcha de un programa piloto para centros tensionados, que durante este curso alcanzará a 21 centros de secundaria de Castilla-La Mancha. La iniciativa pretende dar respuesta a las necesidades particulares de aquellos centros que afrontan mayores dificultades en su funcionamiento cotidiano.

Otra de las novedades afecta a la Educación Infantil. El acuerdo establece la creación en plantilla jurídica de los apoyos en esta etapa en los centros de doble línea, lo que permitirá consolidar estos recursos dentro de la estructura de los centros educativos.

Cambios para permanecer en las bolsas de trabajo

El segundo bloque del acuerdo también introduce cambios para los docentes que forman parte de las bolsas de trabajo. Desde las oposiciones celebradas este año, ya no es obligatorio presentarse al proceso selectivo para permanecer en las bolsas.

La medida modifica una de las condiciones que afectaban a los docentes interinos y permite que puedan mantener su posición en las bolsas sin tener que concurrir obligatoriamente a cada convocatoria de oposiciones.

Estas novedades se suman a las medidas que ya comenzaron a aplicarse con el primer bloque del Acuerdo de Mejoras. Para ANPE, UGT y CCOO, el cumplimiento de los compromisos alcanzados demuestra que la negociación colectiva y el diálogo con la Administración permiten avanzar en la mejora de las condiciones laborales del profesorado.

Un acuerdo que busca seguir creciendo

Los tres sindicatos han reivindicado la importancia de la unidad sindical para alcanzar estos avances y han defendido que el acuerdo debe continuar desarrollándose con nuevas medidas para el colectivo docente.

En este sentido, ANPE, UGT y CCOO han hecho un llamamiento a las organizaciones sindicales que no forman parte del acuerdo para que se incorporen al proceso de negociación.

Su planteamiento es que una mayor unidad permita seguir ampliando los derechos de los profesores y mejorar sus condiciones laborales.

Para los sindicatos firmantes, el objetivo final es seguir dignificando la profesión docente y reforzando la enseñanza pública de Castilla-La Mancha, en un curso que arranca con más de 600 nuevos cupos docentes vinculados a la recuperación de las 18 horas lectivas en Enseñanzas Medias y con nuevas mejoras laborales para el profesorado.