La Universidad de Castilla-La Mancha fortalece sus relaciones con la Academia de Infantería de Toledo

El Equipo de Gobierno de la UCLM en la Academia de Infantería de Toledo. Gabinete de Comunicación UCLM.

El Equipo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) se ha reunido en la Academia de Infantería de Toledo para celebrar un encuentro de carácter institucional que se enmarca en la relación de cooperación que la universidad y la institución militar desarrollan mediante distintas iniciativas conjuntas.

La elección de este emplazamiento para acoger la reunión pone de manifiesto la relación existente entre ambas instituciones y su interés por reforzar las vías de colaboración en ámbitos académicos, formativos y culturales. Durante la jornada, el rector, Julián Garde, los vicerrectores y otros responsables universitarios mantuvieron un encuentro con el coronel director, Juan Esteban Rodas.

Tanto la UCLM como la Academia de Infantería han promovido actividades que facilitan el acercamiento entre la comunidad universitaria y el ámbito militar. Entre ellas se incluyen jornadas celebradas en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, en las que se abordó la trayectoria de la Academia y su papel en el contexto actual, así como su vinculación histórica con la universidad a través del Batallón Universitario de Toledo.

Encuentro entre el Equipo de Gobierno de la UCLM y el coronel director, Juan Esteban Rodas. Gabinete de Comunicación UCLM.

Estas acciones también han permitido analizar aspectos relacionados con la formación de los integrantes de la Academia, su participación en misiones internacionales y su intervención en situaciones de emergencia y desastres naturales, además de contribuir a la difusión de la cultura de defensa en el entorno universitario.

La colaboración entre la UCLM y el Ministerio de Defensa se extiende asimismo a otras propuestas formativas dirigidas al estudiantado, como visitas a instalaciones militares, que complementan su formación académica con una perspectiva práctica de distintos ámbitos profesionales.