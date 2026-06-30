Anpe reclama reforzar los equipos directivos en los centros educativos de Castilla-La Mancha con más alumnado

El sindicato Anpe ha reclamado reforzar los equipos directivos en los Institutos de Educación Secundaria (IES) de Castilla-La Mancha con más alumnado.



En un comunicado, el sindicato ha alertado de que existen institutos con el doble de alumnos que otros pero con los mismos miembros en sus equipos directivos y por consiguiente las mismas horas de dedicación a esas tareas directivas.

Según apunta, en estos centros con un número de alumnos tan elevado, presentan una complejidad muy superior a la de otros centros con menos alumnado. "La gestión diaria implica atender a miles de alumnos, cientos de docentes, numerosas enseñanzas y programas educativos, así como la atención a las familias y las coordinaciones con las instituciones"

A ello añade que muchos de estos centros cuentan con turno vespertino, "lo que hace aún más compleja su gestión".

A pesar de que los directores y las directoras de estos centros, desde este inicio de curso se han dirigido en varias ocasiones a la Consejería de Educación advirtiendo de esta situación, y que, desde Anpe, de igual modo, se ha trasladado en reiteradas ocasiones en las Mesas de negociación, a los directores generales y al propio consejero de Educación en persona, esta reivindicación no ha sido tomada en consideración y las actuales órdenes de organización y funcionamiento de los IES siguen sin modificarse y sin dar respuesta a esta realidad.

Es por todo ello que Anpe denuncia públicamente esta situación uniéndose al escrito conjunto de los equipos directivos de nueve de los institutos con más alumnado de la región, para volver a exigir a la Consejería de Educación que de cara al curso que viene dicte unas instrucciones para dotar, al menos, de un miembro más en su equipo directivo, con el compromiso de modificar la actual Orden de organización y funcionamiento de los IES.