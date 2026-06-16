Castilla-La Mancha aprueba ayudas para libros y comedor escolar del próximo curso: 11 millones y 58.500 beneficiarios

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes una inversión de 11 millones de euros destinada a la nueva convocatoria de ayudas para libros de texto, materiales curriculares y comedores escolares de cara al próximo curso escolar 2026-2027.

La partida más importante se la llevarán los comedores, ocho millones que beneficiarán a unos 23.000 alumnos de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial, según ha informado en rueda de prensa el consejero de Educación, Amador Pastor.

Por su parte, las bonificaciones para libros de texto y material contarán con casi tres millones de euros para llegar a unos 35.000 beneficiarios (incluidos 10.500 estudiantes de Educación Especial). Estas becas irán destinadas al alumnado de Primaria y ESO que no participe en el Banco de Libros y cumpla ciertos requisitos.

Los criterios

Como en años anteriores, la concesión se medirá por la renta familiar. Para los libros se establece un tramo único, mientras que para el comedor habrá dos modalidades: la cobertura del 100% o del 50% del coste del servicio.

Amador Pastor en rueda de prensa. JCCM

La Junta de Comunidades mantiene la exención de los requisitos de renta para los menores en situación de acogimiento legal y los huérfanos por violencia de género.

Asimismo, se mantiene el acceso gratuito al comedor para el alumnado de Educación Especial y para quienes tengan derecho a transporte escolar. Las ayudas específicas para estudiantes con necesidades especiales serán de 25 euros en centros ordinarios y de 50 euros en centros de Educación Especial.

"Rescate" del colegio de Velada

El Consejo de Gobierno también ha desbloqueado la ampliación y sustitución parcial del CEIP 'Andrés Arango' de Velada (Toledo). Las obras quedaron paralizadas en 2023 tras haberse ejecutado el 70% del proyecto, ahora TRAGSA se encargará de finiquitar el proceso por otros 2,3 millones de euros en un plazo de 12 meses.

Este moderno colegio de 2.427 metros cuadrados contará con 12 aulas de Primaria, biblioteca, aula de música, gimnasio, comedor, huerta escolar y pistas deportivas.

El debate de la climatización

Durante la rueda de prensa, Amador Pastor ha ratificado el "compromiso" de la Junta en la climatización de las aulas tras las críticas de varios ayuntamientos, así como estudiantes en Toledo y Talavera de la Reina y el sindicato CCOO por las altas temperaturas en las clases.

Pastor ha recordado que las tres convocatorias de ayudas lanzadas por el Gobierno regional han tenido una "alta respuesta" por parte de más de 300 ayuntamientos "que no han cuestionado las competencias y han aprovechado los fondos".

En el caso de Talavera, ha avanzado que el consistorio ha pedido estas ayudas en una tercera convocatoria que se resolverá en breve. Casi de forma simultánea, la ministra de Educación, Milagros Tolón, ha asegurado que las comunidades autónomas "tienen dinero" transferido por el Gobierno de España para atajar este problema.

Tolón ha insistido en que la competencia directa de los centros no es de su Ministerio y ha detallado que el Ejecutivo central ha puesto a disposición de las autonomías 1.080 millones de euros para la climatización de colegios y otros servicios públicos esenciales.