Un texto de Bad Bunny, docentes con neveras y un DNI perdido: así ha sido el inicio de la PAU en Castilla-La Mancha

Entre rumores de un DNI perdido antes del examen de Inglés y los comentarios sobre el trozo de canción de Bad Bunny que se coló en Lengua, cerca de 10.000 estudiantes han arrancado este lunes la PAU en Castilla-La Mancha. La prueba ha comenzado con "normalidad" en los campus de la Universidad de Castilla-La Mancha, pero fuera de las aulas ha estado marcada por nervios y profesores que han acompañado a sus alumnos con neveras de agua fría.

La anécdota del documento extraviado se convirtió durante unos minutos en el principal tema de conversación entre los grupos de estudiantes que aprovechaban el descanso entre pruebas. El runrún comenzó a extenderse justo cuando muchos se preparaban para acceder al examen de Inglés y recordó a todos la importancia de un detalle aparentemente sencillo, pero imprescindible para realizar la PAU que es esta ocasión se llevará a cabo los días 8, 9 y 10 de junio.

Porque si algo ha marcado el arranque de la Selectividad han sido precisamente los nervios. Los de quienes llevaban semanas encerrados entre apuntes, los de quienes aspiraban a alcanzar una nota de corte especialmente elevada y también los de quienes, pese a haber preparado el examen durante todo el curso, no podían evitar sentir incertidumbre al llegar a las facultades.

Dos chicas repasando en los exámenes de la PAU 2026 en Toledo. Ángela Pulido Díaz

La convocatoria ha reunido este año a 9.978 estudiantes en Castilla-La Mancha, un 4,45 % más que el curso pasado. La jornada ha transcurrido sin incidentes relevantes, según el balance general de la UCLM(UCLM), y con un primer examen de Lengua Castellana y Literatura que ha puesto a prueba los conocimientos de casi 10.000 estudiantes sobre la Generación del 98, el teatro de Federico García Lorca y una análisis lingüístico donde se ha colado el cantante de moda, Bad Bunny.

Buenas sensaciones

En concreto, los estudiantes han tenido que identificar la variedad lingüística de un texto que corresponde a una parte del tema ‘La Mudanza’, incluido en el álbum ‘Debí tirar más fotos’, lo que ha introducido un elemento inesperado en una prueba tradicionalmente centrada en autores clásicos.

"Íbamos bastante nerviosos, la verdad, pero al final ha salido bastante bien", explicaba Iker Muñoz, estudiante toledano que aspira a cursar Derecho. El joven reconocía que había dedicado muchas horas a preparar la asignatura porque es una de las más extensas y exigentes de la fase obligatoria. Aun así, optó por no estudiar hasta el último momento. "Ayer preferí descansar porque cuanto más descansado estés, mejor llegas al examen", aseguraba tras abandonar el aula.

Iker Muñoz, estudiante que se ha enfrentado a la PAU 2026 en Toledo. Ángela Pulido Díaz

Las buenas sensaciones también eran compartidas por Olympia, Lucía y Pilar, tres alumnas llegadas desde Torrijos (Toledo), que destacaban el parecido entre el examen realizado y los modelos que habían trabajado durante el curso. Algunas reconocían que los nervios habían sido inevitables durante los minutos previos, pero que desaparecieron en cuanto tuvieron delante el cuadernillo de preguntas.

"Ha sido como llegar al instituto y hacer un examen más", explicaba una de ellas. Otra destacaba que la preparación recibida por parte del profesorado había sido fundamental para afrontar la prueba con confianza. "Nuestro centro nos ha preparado muchísimo durante todo el año con exámenes muy parecidos a los de la PAU y eso se ha notado"

La mayoría coincidía además en que los temas planteados no les habían pillado por sorpresa. Aunque algunas estudiantes confesaban que esperaban otros epígrafes, reconocían que los contenidos que finalmente aparecieron estaban entre los que sus profesores habían señalado como más probables. "No era exactamente lo que queríamos que cayera, pero sí estaba entre los temas importantes que habíamos preparado", explicaban tras comentar las respuestas con sus compañeras.

Tres alumnas llegadas desde Torrijos para enfrentarse a la PAU 2026. Ángela Pulido Díaz

Entre quienes afrontaban la prueba había también historias de esfuerzo menos habituales. Es el caso de Cristina Meco, de 21 años y vecina de Pantoja, que se ha presentado este año a la PAU después de haber terminado Bachillerato dos años atrás.

Para ella, la preparación ha supuesto un desafío añadido. "Ha sido muy duro. He estado estudiando muchísimas horas todos los días, tanto por la mañana como por la tarde, sobre todo Lengua Castellana y Literatura", ha relatado a este medio.

Cristina Meco, estudiante que se enfrenta a la PAU en Castilla-La Mancha. Ángela Pulido Díaz

Cristina ha reconocido que la espera previa al examen fue uno de los momentos más complicados de la jornada. "Estar dentro esperando hasta que empieza te pone muy nerviosa. Esa última hora se hace larguísima". Sin embargo, al salir del aula mostraba una expresión completamente distinta. "Me ha salido muy bien. Era algo que más o menos esperaba y creo que puedo aprobar sin problemas", ha afirmado con una sonrisa.

Apoyo emocional

Pero la PAU no solo se vive dentro de las aulas. También se vive en las puertas de las facultades, donde decenas de familiares esperan noticias tras cada examen. Padres y madres permanecían pendientes de la salida de los estudiantes, algunos refugiándose bajo cualquier sombra disponible para combatir el calor de la mañana y otros atentos a sus teléfonos móviles.

Junto a ellos también se encontraban numerosos profesores que decidieron acompañar a sus alumnos durante este primer día. Algunos habían recorrido varios kilómetros para estar presentes en un momento que consideran especialmente importante.

No podían ayudarles con las respuestas, pero sí ofrecer apoyo emocional y tranquilidad. "Los hemos visto muy nerviosos desde primera hora", explicaban Noemí y Mila, profesoras de Lengua e Inglés en el instituto Carpetania de Yepes (Toledo). "Había alumnos preocupados incluso por cómo iban a ser las aulas o por el ambiente del examen y hemos intentado tranquilizarlos".

Profesoras que han acompañado a sus alumnos en una mañana llena de nervios. Ángela Pulido Díaz

Las profesoras destacaban además el esfuerzo realizado por sus estudiantes durante todo el curso. "Han tenido que dedicar muchas horas porque cada vez se les exige más. Nosotros les hemos proporcionado todo el material posible, pero también dependía mucho de su trabajo personal".

Su compromiso llegaba hasta tal punto que acudieron equipadas para afrontar toda la jornada junto a ellos. "Venimos preparadísimas, hasta con nevera incluida", comentaban entre risas. Agua fría, protector solar y palabras de ánimo formaban parte de un improvisado kit de supervivencia para una mañana especialmente intensa.

Dos días más por delante

La satisfacción de las docentes era evidente cuando comenzaron a salir los primeros alumnos. "Han salido muy contentos. Muchos nos han dicho que el examen les ha parecido incluso más fácil que algunos de los que habían hecho durante el curso". Unas palabras que reflejaban tanto el trabajo realizado durante los últimos meses como el alivio que suele acompañar al final del primer examen.

Con Lengua ya superada, la preocupación se trasladó rápidamente hacia las siguientes pruebas. Durante el descanso, los corrillos de estudiantes intercambiaban impresiones sobre el examen recién terminado mientras comenzaban a pensar en Inglés o Francés.

Algunos se mostraban confiados. "Estoy bastante más tranquila para Inglés porque tengo buen nivel", comentaba una estudiante. Otros, sin embargo, reconocían sus dudas. "A mí me preocupa la fonética", decía una compañera. "Yo tengo miedo a todo", añadía otra entre risas, provocando la complicidad del grupo.

Imagen general de los estudiantes esperando para entrar a los exámenes de la PAU 2026 en Toledo. Ángela Pulido Díaz

Quedan todavía varias pruebas por delante, pero para miles de jóvenes la mañana de este lunes ha servido para comprobar que el examen que llevaban meses imaginando ya es una realidad. Y que, al menos por ahora, el camino hacia la universidad ha comenzado con buenas sensaciones para muchos de ellos.

Las calificaciones de esta primera convocatoria llegarán el viernes 12 de junio a partir de las 19:00 horas, una cita en la que se empezará a dibujar el futuro de los estudiantes con la llegada de las notas a sus correos electrónicos, siempre que tengan activadas sus credenciales de la UCLM.