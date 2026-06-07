La PAU más multitudinaria comienza este lunes en la Universidad de Castilla-La Mancha: fechas clave

Este lunes arranca la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) para los 9.976 estudiantes que realizarán los exámenes en el distrito de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), una convocatoria que deja una cifra récord de participación en la región con un total de 11.535 alumnos entre la UCLM y la Universidad de Alcalá (UAH).

Los exámenes se celebrarán los días 8, 9 y 10 de junio en las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, mientras que los 1.559 estudiantes de Guadalajara ya completaron las pruebas entre el 1 y el 4 de junio en la UAH.

La convocatoria de 2026 registra un importante crecimiento respecto al año pasado. En total, son 604 estudiantes más que en 2025, de los que 425 corresponden al distrito de la UCLM y otros 179 a Guadalajara.

33 tribunales

Para garantizar el correcto desarrollo de la prueba, la Universidad de Castilla-La Mancha ha constituido 33 tribunales distribuidos entre sus campus y 14 institutos de Educación Secundaria de la región, con el objetivo de acercar los exámenes a los estudiantes de todo el territorio.

Una de las fechas más esperadas por los alumnos llegará el próximo 12 de junio. A partir de las 19:00 horas, quienes hayan realizado la PAU en la UCLM podrán consultar sus calificaciones a través de la aplicación habilitada por la UCLM o mediante el correo electrónico que recibirán en sus cuentas personales. En Guadalajara, las notas estarán disponibles un día antes, el 11 de junio, desde las 12:00 horas.

La PAU de este año mantiene una estructura similar a la de la convocatoria anterior, aunque incorpora algunos ajustes derivados del proceso de armonización promovido por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), encaminado a reforzar la homogeneidad de las pruebas en todo el país.

Los datos confirman la tendencia creciente de acceso a los estudios superiores en Castilla-La Mancha. De hecho, la convocatoria de 2026 alcanza la cifra más alta de los últimos años.

Buenos resultados

El precedente más inmediato invita además al optimismo. En la convocatoria de 2025 aprobaron la fase obligatoria de la PAU 8.256 de los 8.570 estudiantes presentados en el distrito universitario castellanomanchego, lo que supuso una tasa de éxito del 96,34 %.

Ante el inicio de los exámenes, el Gobierno regional ha trasladado un mensaje de ánimo y confianza a todos los alumnos que afrontan una de las citas académicas más importantes de su trayectoria educativa, al tiempo que ha reconocido la labor de docentes, familias y personal organizador.