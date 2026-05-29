'La Sagra Existe' se concentra en la Consejería de Educación para pedir soluciones en los centros educativos

La campaña 'La Sagra Existe', impulsada por el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Castilla-La Mancha (STE-CLM), ha puesto el colofón a semanas de movilizaciones con una concentración frente a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha en Toledo donde han vuelto a reclamar "medidas urgentes" para los centros educativos de la comarca y de otros puntos de la región como la zona de Ocaña.

Según los organizadores, frente a la consejería se dieron cita más de 2.000 docentes y familias para protestar por la situación que atraviesa parte de la comunidad educativa de Castilla-La Mancha.

Durante la movilización, que ha servido para poner el colofón final a 'La Sagra Existe', los asistentes han reclamado una respuesta "urgente" por parte de la Administración regional ante la situación que viven numerosos centros educativos marcados por la masificación, la falta de recursos y las dificultades derivadas de la elevada diversidad existente en las aulas.

La organización sindical ha aprovechado para realizar un balance de esta campaña que ha constado de más de 20 concentraciones en centros educativos y la participación de más de 30 AMPAs, además del apoyo de la Asociación Estudiantil.

Desde STE-CLM han destacado que esta movilización supone "un punto de inflexión" en las reivindicaciones de la comunidad educativa de La Sagra y Ocaña, así como de otros centros tensionados de Castilla-La Mancha.

"El profesorado lleva mucho tiempo sosteniendo situaciones extremadamente complejas dentro de las aulas y creemos que ha llegado el momento de que la Administración escuche a la comunidad educativa", han señalado desde el sindicato.

Asimismo, desde STE-CLM han insistido en la necesidad de que la Consejería de Educación impulse medidas extraordinarias específicas para los centros tensionados y ponga en marcha un censo que permita conocer la situación real de estos centros educativos.

Solicitan una reunión con Page

Durante la concentración, STE-CLM ha reiterado su petición de mantener una reunión urgente con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y con el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, para trasladarles las principales reivindicaciones de la comunidad educativa.

Según ha explicado la organización sindical, entre las principales preocupaciones trasladadas por docentes y familias durante estos meses de campaña se encuentran las ratios elevadas, la falta de recursos y la necesidad de reforzar la atención educativa en determinados centros.

"No podemos normalizar que haya centros educativos totalmente colapsados o situaciones en las que el profesorado tenga que afrontar aulas con una elevada diversidad sin los recursos necesarios", han señalado desde STE-CLM.

Por otra parte, el sindicato también ha avanzado que continuará desarrollando actuaciones reivindicativas durante el próximo curso y que ya trabaja en una nueva fase de la campaña bajo el nombre 'La Sagra Existe 3.0'.

Desde la organización sindical han reafirmado su compromiso con los centros tensionados y han asegurado que seguirán denunciando la situación de aquellos centros educativos que, según indican, continúan atravesando dificultades estructurales y organizativas.

La movilización ha concluido con un llamamiento a mantener la implicación de la comunidad educativa en futuras acciones reivindicativas.