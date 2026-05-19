Confirmado: la educación infantil de 2 a 3 años será gratuita en toda Castilla-La Mancha en el curso 2026-2027

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este lunes una inversión de más de 20 millones de euros para extender la gratuidad de la etapa educativa de 2 a 3 años a todos los municipios de la comunidad autónoma durante el curso 2026-2027.

La medida impulsada a través del programa '+Escuela CLM', permitirá que todos los ayuntamientos de la región puedan solicitar ayudas para financiar plazas gratuitas en escuelas infantiles municipales y autonómicas.

El anuncio lo ha realizado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este martes en Toledo, donde ha subrayado que la nueva convocatoria está dirigida especialmente a municipios de más de 10.000 habitantes, culminando así la implantación progresiva del programa iniciada hace dos cursos.

"Con esta convocatoria damos cumplimiento al compromiso asumido por el presidente regional, Emiliano García-Page, y conseguimos que la gratuidad llegue de forma efectiva tanto a las zonas rurales como urbanas", ha destacado Pastor.

Incorporación progresiva

La iniciativa '+Escuela CLM' arrancó en el curso 2024-2025 con una primera fase dirigida a pequeños municipios. Entonces alcanzó a 91 localidades y benefició a 771 alumnos y alumnas. Posteriormente, la ampliación a municipios de más de 2.000 habitantes permitió llegar a 266 localidades y cerca de 3.500 estudiantes.

Ahora, con la convocatoria aprobada por el Ejecutivo autonómico, el objetivo es superar los 12.200 alumnos beneficiados en toda Castilla-La Mancha. En total, el programa llegará a 304 municipios que cuentan con 330 escuelas infantiles, con una inversión acumulada superior a los 32 millones de euros desde la puesta en marcha del plan.

Por provincias, la distribución de escuelas infantiles será de 110 en Toledo, 58 en Albacete, 49 en Ciudad Real, otras 49 en Cuenca y 38 en Guadalajara. La gratuidad de la educación infantil de 2 a 3 años se ha ido implantando de manera progresiva en Castilla-La Mancha durante los últimos cursos.

En mayo de 2025, el Gobierno regional anunció la ampliación del programa a municipios de hasta 10.000 habitantes, una medida que permitió incorporar cientos de nuevas plazas gratuitas y extender la cobertura a gran parte del territorio regional.

Posteriormente, en agosto de ese mismo año, la Junta publicó el listado definitivo de municipios adheridos al sistema gratuito para el curso 2025-2026, consolidando el crecimiento del programa y preparando el terreno para su universalización en toda la comunidad autónoma.

Además de las escuelas municipales, el consejero ha recordado que la Junta modificó recientemente la orden de precios públicos para que las escuelas infantiles de titularidad autonómica también apliquen la gratuidad en las aulas de 2 a 3 años.

Pastor ha defendido que esta medida forma parte de una estrategia regional más amplia orientada a universalizar la educación en edades tempranas, facilitar la conciliación familiar y laboral y combatir la despoblación en el medio rural. "Consolidamos un sistema educativo público, gratuito y de calidad desde las edades más tempranas", ha señalado.

En este contexto, el titular de Educación ha recordado que Castilla-La Mancha alcanzará esta misma semana los 146 convenios suscritos con ayuntamientos para la apertura de nuevas escuelas infantiles, una red que ha permitido crear 3.761 nuevas plazas escolares desde la llegada al Gobierno de Emiliano García-Page.

Más ayudas al transporte escolar

En materia educativa, el Ejecutivo autonómico también ha dado luz verde a la modificación de las bases reguladoras de las ayudas individuales de transporte escolar para alumnado matriculado en centros públicos de Castilla-La Mancha.

La actualización incorpora una partida adicional cercana a los 200.000 euros para atender especialmente a estudiantes de Bachillerato residentes en aldeas, fincas o pequeños núcleos rurales sin acceso a rutas ordinarias de transporte escolar.

Asimismo, se ha aprobado una actualización de los importes máximos de las ayudas, que aumentarán un 8,5 % para adaptarse a la evolución del IPC desde el año 2022.