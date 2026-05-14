Los profesores de Castilla-La Mancha temen las excursiones: STE pide remuneración y protección para no perderlas

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Castilla-La Mancha (STE-CLM) ha exigido a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes una "negociación urgente" para regular las excursiones, en un contexto donde crece la preocupación entre maestros y profesores por la falta de garantías jurídicas y los riesgos que asumen al tutelar a los alumnos durante las actividades que se llevan a cabo fuera de los colegios e institutos.

Desde STE-CLM advierten de que, aunque "actividades extraescolares enriquecen enormemente la formación del alumnado y el profesorado las desarrolla por compromiso educativo y vocación", cada vez "más docentes se plantean no participar ante la falta de garantías".

Los profesores temen responsabilidades penales o civiles en casos de accidentes, así como la gestión de grupos numerosos en entornos desconocidos, sin ratios claras ni apoyo para alumnado con necesidades especiales.

En Aragón, dos docentes del IES Ítaca de Zaragoza enfrentan juicio por homicidio imprudente tras la muerte de un alumno en un viaje a Bélgica en 2022, lo que llevó al centro a suspender actividades extraescolares y a otros institutos a imitarlos.

En Andalucía, otros dos profesores del IES Colonial de Fuente Palmera (Córdoba) fueron condenados en primera instancia por un caso similar, aunque absueltos en apelación por la Audiencia Provincial, que dictaminó que "el derecho penal no tiene nada que reprochar" a los docentes.

"Defendemos que se regule esta cuestión en Castilla-La Mancha para evitar que puedan darse situaciones similares a las vividas en Aragón o Andalucía", reclama STE-CLM, que propone al Gobierno regional acordar un marco que incluya "ratios, protocolos y medidas de protección específicas".

Propuestas de STE

Entre ellas destacan un protocolo de buenas prácticas para vigilancia, desplazamientos, atención sanitaria e incidencias; cobertura jurídica expresa ante posibles reclamaciones; y compensaciones horarias, económicas y períodos de descanso.

Además, para garantizar el buen desarrollo de las excursiones, pretenden blindar ratios mínimas por etapa educativa, con personal adicional en pernoctas o para alumnado con necesidades especiales.

Hay que recordar que, el pasado mes de marzo, un niño con síndrome de Down de Talavera de la Reina fue excluido de una excursión por usar pañal. Poco después, padres de Ciudad Real denunciaron que su hijo con TDAH no podría participar en un viaje escolar, evidenciando fallos en la inclusión.

Llamada a la acción

STE-CLM insiste en que "regular estas actividades no solo supone ofrecer mayor seguridad al profesorado, sino también garantizar que el alumnado pueda seguir disfrutando de experiencias educativas que complementan su formación dentro y fuera del aula".